Viu韩综｜朴敍俊狼狈穷游全程爆笑 池昌旭江南开餐厅「菲」一般魅力

5月韩国综艺话题不断，两大由男神领军的重点节目连番在Viu上架：一边是罗暎锡PD相隔8年重启的经典系列《花样青春 Limited Edition》，找来《尹食堂》、《尹Stay》铁三角班底朴敍俊、崔宇植和郑柔美进行突袭穷游；另一边则是韩流男神池昌旭主持的厨艺真人骚《Kumusta》，在江南开设菲律宾餐厅。两档节目风格截然不同，同样在网上掀起热烈讨论。

罗PD「假直播真绑架」再创经典

经典旅行综艺《花样青春》系列时隔8年以「Limited Edition」形式回归，今次鬼才PD罗暎锡携手朴敍俊、郑柔美和崔宇植穷游韩国，节目播出后，韩国观众反应极度热烈，首集即创下首都圈平均4.2%的亮眼收视！延续「罗PD式绑架」开场，罗暎锡为了瞒过三位艺人，精心策划了一场YouTube直播，声称是为一位编剧同事庆祝入行20周年，更事先串通全球观众配合演出，要求大家一起蒙骗三人！朴敍俊、郑柔美和崔宇植毫不怀疑地祝贺编剧之际，罗PD突然拉开早已准备好的横幅，上面写著「祝郑柔美、朴敍俊、崔宇植旅途平安」，三人才惊觉自己中计！崔宇植当场崩溃：「这到底是从何时开始策划啊？」郑柔美更忍不住哀号：「我已经44岁了，不青春了！」场面爆笑至极！

《花样青春 Limited Edition》已在Viu上架。

然而真正的考验才刚刚开始，节目组规定每人每日只有10万韩圜（约港币$580）旅费，手机使用更受到严格限制，而且每日必须移动到不同城市。不过更好笑的是，朴敍俊与郑柔美似乎早有预感，竟然自备了部分日常用品，崔宇植则两手空空，还质问朴敍俊是否早就知道旅行计划，逗得全场大笑！为了省钱，三位一线韩星要在首尔站楼梯分食饺子、一瓶水轮流喝，场面狼狈又真实！朴敍俊更瞬间切换成「悭钱家族」，连入住旅店被要求签名时也不放过机会，竟趁机开口杀价，令观众笑出眼泪。

朴敍俊、郑柔美和崔宇植被罗PD「绑架」。

节目组规定每人每日只有10万韩圜（约港币$580）旅费。

朴敍俊、崔宇植和郑柔美进行突袭穷游。

至于第1集的最大笑点，莫过于崔宇植的「内裤危机」！他自爆因为烫发后被叮嘱两天不能洗头，结果已经两天没有洗澡，内裤更是没有换过，苦恼地说「内裤真的没办法撑到明天」；郑柔美与朴敍俊则为了弟弟半夜冒著寒风到便利店买内裤，怎料去到才发现身上的钱不够，三人只能空手而回，崔宇植更在镜头前真情剖白：「我以后真的会好好表现，拜托给我几条内裤，还有一套睡衣和须刨，哪怕要我出卖灵魂，我也会努力的。」

崔宇植自爆两天没换内裤。

崔宇植和朴敍俊是圈中知名好友。

郑柔美和朴敍俊曾共演多套综艺，默契十足。

第2集三人前往全罗北道南原市，继续笑料百出的穷游之旅。三姐弟在出发前抽「限定福利」决定当日可以使用的资源，制作组还特地将「内裤」放入选项，朴敍俊忍不住说：「这个一定要让宇植抽到，我抽到会很生气！」最终在幸运之神的眷顾下，崔宇植成功抽到手机，三人终于可以使用手机一天，朴敍俊与郑柔美立即搜寻搭车资讯，崔宇植则被发现狂扫短片，手机中毒的程度与常人无异，超真实反应令观众笑疯：「好像看到我自己」、「现在的年轻人只爱看短片」、「我懂，短片令人上瘾」。之后三人决定朝圣当地古迹广寒楼，正当他们稍作休息之际，一名小孩主动向郑柔美打招呼：「你好，我叫朴敍俊。」郑柔美立即把他带到弟弟们面前：「他说他叫朴敍俊，跟叔叔打个招呼吧！」促成大小敍俊「世纪同台」，朴敍俊亲切表示：「很高兴见到你啊！」此时小敍俊的妈妈自爆：「其实我是因为朴敍俊，才把孩子取名为敍俊的，爸爸（看到合照）一定会吓一大跳。」崔宇植也不甘示弱，立即找寻小宇植的身影，场面搞笑！

大小朴敍俊。

朴敍俊巧遇同名小孩。

第3集承接上集，三人从南原出发前往宝城，由于朴敍俊成功联系了在南原的友人，他们得以入住友人经营的住宿，省下一笔可观的住宿费。三人搭车前往宝城途中，接连受到市民的热情款待，有粉丝认出了郑柔美，递上了杜拜巧克力麻糬作为礼物，令穷游中的郑柔美惊喜地问：「我真的可以收下吗？真的吗？」之后三人转乘巴士前往宝城绿茶园，朴敍俊在车上抱怨：「肚子怎么不识相一直饿？」旁边一位长辈立即递上面包，使朴敍俊开心地说：「我们今天是不是很有口福啊？」

朴敍俊。

崔宇植。

郑柔美。

抵达宝城后，他们在标志性的绿茶园拍摄认证照，并品尝了抹茶冰淇淋、宝城绿茶等甜点，享受难得的悠闲时光。这时朴叙俊看到一对情侣在玩包剪揼，不禁脱口而出：「真烦人。」罗暎锡问郑有美：「你恋爱的时候玩过这个吗？」郑有美反问：「你觉得我玩过吗？」朴叙俊也表示从未和好友玩过如此甜蜜的游戏；此时崔宇植则滔滔不绝地回忆往事：「我背过（我女朋友）好多次，以前我经常背著她，跟我在一起腿都变细了。」

池昌旭 x 菲律宾明星 江南开快闪餐厅卖菲式美食

另一档掀起热议的综艺《Kumusta》（菲律宾语「你好吗？」），由池昌旭与菲律宾当红艺人Arci Muñoz、Jodi Sta. Maria、Francine Diaz、Janella Salvador及主厨JP Anglo等人共同出演，节目中几位菲律宾明星在首尔江南区开设菲律宾料理快闪餐厅，向韩国食客推介当地代表性美食；池昌旭则担任「支援者」角色，从开店准备到收店清场全程协助这群不熟悉韩国环境的菲律宾拍档，更凭著亲和力十足的招待风格赢尽食客欢心。

《Kumusta》将于5月24日在Viu首播。

近年池昌旭凭《最恶之恶》、《江南B-Side》等作品在全球累积高人气，这次跨国合作更进一步印证他作为「韩流明星」的国际影响力，有网民指：「池昌旭说英文的时候魅力加倍」、「好想亲身去江南试试那间餐厅」；预告可见徐仁国、金明洙、金玟锡和《黑白大厨》崔铉硕先后惊喜现身，想知道他们在节目中担任甚么角色，观众万勿错过！《Kumusta》将于5月24日首播。

从治愈系国内穷游，到跨文化餐厅实境，两档综艺以截然不同的风格为观众带来新鲜感。《花样青春 Limited Edition》以「没有任何刺激元素却令人欲罢不能」的日常感赢尽口碑，《Kumusta》则以韩菲合作的创新模式拓展综艺边界！喜爱韩综的观众可以到Viu随时收看两大热门综艺，亦可一并紧贴Viu Original原创综艺《Bite Me Sweet》与《Rak Rak - Sense of Love》的最新发展。