黄智雯与孩童共舞赢创举输体能 赞陈山聪儿子Jaco及张颕康女儿小豆潜质高

忙于为舞台剧《奥赛罗》排练的黄智雯Mandy，因电影《米高积逊》重燃对舞蹈的热血，近日更百忙抽空，破天荒与近40名同学仔齐齐拍跳舞短片，宣扬舞术，当中更不乏「星二代」：陈山聪儿子Jaco及张颕康女儿小豆；首度与小朋友共舞，Mandy扬言是个人的小创举，她笑言完成拍摄后整个人「散晒」，皆因每位小朋友都精力充沛，令她回家更有点失声，慨叹「老师唔易做」。

Mandy因米高积逊爱跳舞

热爱跳舞的Mandy，坦言自小最喜欢模仿米高积逊：「细细个因为疯狂喜欢MJ，会喺屋企自学MJ嘅舞步，仲会偷偷走去舞蹈室观摩其他人上堂，因小学先选择学习音乐，到咗初中先正式上舞蹈课。但我觉得跳舞最好从小培养，因为学舞过程除咗培养自信，亦系快乐嘅来源，可以增加表达能力、抒发内心感受。」

为鼓励从小学舞，Mandy除了邀请近40名同学仔一齐跳舞外，今个暑假将与家姐（Cathy）的教育中心合作策划一系列舞蹈及演艺课程，透过培训增强小朋友嘅信心。她说：「其实今次拍摄对我系一个小创举，第一次同咁多个小朋友一齐跳，画面几震撼。见到佢哋好投入，合作性好强，不断NG重复都冇话好攰要停低，令我谂返自己初初学跳舞时的初心！当中嘅小朋友亦好聪明，就好似Jaco同小豆真系跳得好好，佢地都好有天分。」

黄智雯佩服杏儿凑小朋友两边兼顾

拍摄期间，一众小朋友在镜头前展现天分，不过镜头后他们就展现出无比的活跃，完成拍摄后没有半点倦意，还继续蹦蹦跳跳！对于跟小朋友合作跳舞，Mandy笑说：「当日见到佢哋玩得咁兴奋，我都跟佢地玩埋一份，返到屋企真系好攰兼失声，真系好佩服杏儿（胡杏儿）可以带埋小朋友一齐工作，放假仲会跟小朋友去放电，简直系一大挑战。」Mandy还笑说，与小朋友最好嘅相处方法，就系好似同辈一样同佢哋一齐玩，不断向他们作正面鼓励。

问到Mandy经此之后，对生小朋友可有改变想法？她谓：「还是顺其自然啦，但将来如果要自己小朋友学跳舞，我唔会自己教，因为教自己嘅小朋友会容易啲冇耐性，教人哋𠮶啲小朋友会好啲。」

