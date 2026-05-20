前TVB咪神陈芷尤宣布怀第二胎 与老公搞笑揭胎儿性别 曾恋视帝张振朗分手后淡出香港娱圈

现年37岁、曾有「TVB咪神」之称的陈芷尤（Apple），2024年与圈外男友结婚并诞下一子，日前在IG上载影片，宣布怀上第二胎，更揭晓今胎是女儿，成功凑成一个「好」字！影片中，陈芷尤与老公大玩性别揭晓游戏，二人各自在枱上放置代表「Boy」和「Girl」的纸牌，并言明谁的手机先响，就代表BB的性别。经过一轮搞笑的「假动作」后，最终由老公接听电话，并由腹中BB的契妈宣布：「This phone call is meant for Apple... It's a girl!」夫妻二人兴奋得跳起来，场面温馨又搞笑。陈芷尤在帖文写道：「Boy mom era... upgrading to girl mom too! My heart is so full now.（由囝囝的妈妈，升级做囡囡的妈妈！我的心满满的。）」

陈芷尤选港姐入行曾恋张振朗

在新加坡长大的陈芷尤，2011年参选香港小姐而入行，虽然最终落选，但仍获TVB签约成为旗下艺人。因其甜美外貌及丰满身材而备受注目，被封为「咪神」。她曾参演《爱·回家》、《城寨英雄》、《巨轮》等多部TVB剧集。感情方面，最为人熟知的是她与视帝张振朗的一段情。二人是第25期艺员训练班同学，拍拖长达五年，恋情一度打得火热，更见过双方家长。可惜，二人在2018年宣布因聚少离多及对事业期望有分歧而和平分手，结束五年情。

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陈芷尤回乡发展收获幸福

与张振朗分手后，陈芷尤便返回新加坡发展，逐渐淡出香港观众的视线。2024年初，她宣布与新加坡圈外男友结婚，同年诞下儿子。如今，她再度宣布怀上女儿，两年抱两，家庭生活十分美满。

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