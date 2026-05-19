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「修复瑰宝-电影马拉松」圆满结束 五部经典穿越百年光影 关锦鹏忆述拍摄《阮玲玉》点滴

影视圈
更新时间：18:15 2026-05-19 HKT
发布时间：18:15 2026-05-19 HKT

康乐及文化事务署(康文署)香港电影资料馆(资料馆)推出的放映节目「修复瑰宝-电影马拉松」，已于日前一连两天在东九文化中心剧院圆满完成。在节目中所放映的五部经典电影包括《神女》(1934)(4K数码修复版)、《日出》(1927)(2K数码修复版)、《阮玲玉》(1992)(4K修复导演版)、《教父》(1972)(4K数码修复版)、《英雄本色》(1967)(4K数码修复版)吸引了一大班电影迷前来捧场，透过以上五部经数码修复的影坛经典穿越百年光影长河，感受电影的永恒魅力。

开幕电影《神女》

开幕电影《神女》(1934)(4K数码修复版)由吴永刚执导，资料馆邀请了中国电影资料馆史学研究室副主任李镇，以及项目负责人崔蕾娜亲临东九文化中心现场，分享如何修复这部经典。崔蕾娜表示《神女》曾被修复过两次，一次是2014年的2K版，另一次便是2024年的4K版，音效也由双声道变成现在的5.1 环回立体声。李镇补充说：「《神女》是中国默片电影最好的一部，之前的2K版本曾在全球26个国家放映，最新的4K版本除了国内曾放映外，香港应该是亚洲第一个地方放映。《神女》可以说是国宝级，也被全世界观众誉为东方美术教科书。」

关锦鹏忆述拍摄《阮玲玉》点滴

同一天放映的《阮玲玉》(1992)(4K修复导演版)则邀请了导演关锦鹏出席映前谈，他表示《阮玲玉》面世至今已经三十多年，但仍有人记得，让他感到很开心和满足，「我记得在读中学时曾在香港电影文化中心，透过录影带去欣赏在电视屏幕上放映的阮玲玉的电影作品时已有很大触动，她演不同的角色也演得很好，真的深深被她吸引。当时在拍摄电影《阮玲玉》时有不少争议，正正这些争议鼓励我用一个新的方式去拍这部电影。」

龙刚胞妹龙静冰惊喜现身

次天「修复瑰宝 - 电影马拉松」闭幕电影为龙刚导演的《英雄本色》(1967)(4K数码修复版)，这部戏的武术指导刘家荣和1986年于重拍的《英雄本色》担任编剧的陈庆嘉也应邀出席映前谈，刘家荣说当收到资料馆邀请出席后，便回忆当时是如何拍摄这部电影，但年代太久远所以印象不多，不过他记得龙刚导演是非常认真，拍摄时非常有系统。陈庆嘉忆述吴宇森导演曾提及龙刚导演的作品非常前卫，「这两位导演所描述的英雄都是凡人，充满人性和委屈。」在是次映前谈即将结束前，龙刚导演胞妹龙静冰惊喜现身，「我是龙刚第八个妹妹龙静冰，多谢各位仍然记得龙刚，他已经过世11 年，好多谢这么多前辈和现今的科技，令到当日龙刚拍摄的电影可以和大家再次见面，多谢各位的捧场。」

资料馆25周年推「星级影谈」

适逢香港电影资料馆成立25周年，资料馆2026年将推出3辑「星级影谈」系列节目。首辑节目将放映囊括金像奖、金马奖和金鸡奖的导演陈可辛亲自选出的4部代表作，以及两部对他影响深远的荷里活经典，于5月23日及24日在资料馆电影院放映，并出席由影评人登徒主持的映前或映后谈，与观众分享他跨越文化和年代的电影世界。门票60元，现于城市售票网公开发售。
 

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