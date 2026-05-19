女神配对计划2丨12位求爱勇者背景曝光 三栖教练关经翰年薪百万封笋盘 A0科技才俊创AI女友谈情

由「金牌媒人」林盛斌担任主持的TVB真人骚恋综《女神配对计划2》载誉归来，今季同样有五位女神级艺人公开招募理想对象，五大女神分别是郭珮文（Juliana）、陈若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）和何沛珈（Roxanne）。根据官方资料，截至昨日（18日）中午12时为止，暂时共收到接近500名求爱勇者报名，到了晚上，林盛斌（Bob）、「花生团团长」江美仪与及神梁敏巧等人在电视城进行直播海选面试。

海选率先安排12位求爱勇者面试

今次直播海选率先安排12位求爱勇者进行面试，共有4位力量型肌肉猛男、3位年赚过百万笋盘、3位颜值爆表型男，当中最令网民惊讶的，是在首季海选表现已经「九唔搭八」，连林盛斌都投降的「林敏骢2.0」王维烨透过视像成为首位面试者，王维烨的造型下了苦工，发型明显比之前再Set高一截、兼认真地献唱《爱情陷阱》作为才艺表演。

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《女神2》面试的求爱勇者质素胜旧年

现场所见，参与《女神2》面试的求爱勇者质素胜旧年。在4位力量型肌肉猛男中，集健身、体操、网球教练于一身的关经翰，更同时拥有颜值、爆肌兼年赚过百万，难怪被看高一线，有评审极速将关经翰「许配」给郭珮文，十分搞笑。除了关经翰外，还有31岁健身教练陈敬慈、29岁健身教练刘宏伟与及前香港先生侯建民。现年40岁的建民是2013年世界健身先生亚军，曾与袁伟豪同届参选《香港先生》，还与评审之一的林秀怡是同届训练班同学。侯建民曾任动作替身演员并于多个巴西柔术比赛中夺奖，骨骼精奇。因自学成为甜品专家的侯建民于北角开甜品店卖过100港元刨冰，虽然价钱高昂，但仍日卖过百碗，一年盈利过百万港元！被指样子酷似丁子高、月入约5万的陈敬慈，不但大晒「震波功」，还找来评审江美仪示范「猛男怕丑按摩」，全程面红之余，还要讲句嘢都食晒螺丝，获网民大赞怕丑可爱。至于月入约3万港元的刘宏伟，则抱起自称重达200磅的林盛斌狂做深蹲面不改容，又型又Man，加上自命专一的他，私生活相当规律检点，相当Pure。

「诚实豆沙包」刘梓坚被指似木村拓哉

在3大颜值男中，自称一个月最多可赚十万、花名「兔仔」兼甲组足球员的地产经纪刘梓坚，拥有一双大眼兼亮白兔仔牙，其灿烂笑容被指撞样木村拓哉、山道士、洪嘉豪、黎诺懿等，但江美仪则坚称他似张继聪。刘梓坚不但细数了踢甲组生涯、奖金、及赤裸裸爱情经历，还自揭坏习惯是讲粗口、食烟、饮酒，获评审及网民大赞为人极诚实，甚至诚实到可爱程度连梁敏巧都大赞好善良、好真诚，与陈若思Amber份属好姊妹的她，更直指刘梓坚是陈若思Amber会喜欢的类型。另一位颜值男是年仅19岁的乒乓球教练蔡楠，年纪轻轻已月入逾两万一个月，在海选中坦承很想入行，他曾出《爱‧回家之开心速递》并参与无《唱钱》。蔡楠自知年纪少过5位女神一大截，遂使出两大奇招吸引关注，特登著校服及增高鞋垫增强气势及独特感，还自爆乐易玲是理想对象，成功突围成焦点求爱勇者之一。

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「林敏骢2.0」王维烨依然答非所问

虽然今次亮相的求爱勇者只有12位，但却爆点处处，阔别近一年的「林敏骢2.0」王维烨依然答非所问，江美仪问他「点解报名」，王维烨说：「报名只系玩吓咯」，林盛斌追问是「冇谂过入围」，王维烨又说：「如果可以入围更加好啦。」江美仪再问：「咁你有咩优点？」后，王维烨即爆笑回应：「其实自夸自擂我做唔到，我唔知自己有咩优点。」令全场拍烂手掌。王维烨今次再被追问收入，最初与上季一样回答：「有多有少、多嘅时候多啲」，但经林盛斌一再追问，王维烨终松口：「几皮（万）咁咯。」王维烨直指有留意陈若思，大赞对方甜美、值得欣赏，但却未能说出具体感受：「整体形象ok嘅、唔知点讲，讲唔到。」游了一大轮花园后，林盛斌终忍不住：「我要讲一句啫」，王维烨才说：「几欣赏佢咯，佢早排《正义女神》个角色傻傻哋。」

健身教练关经翰拥两层物业兼住中环半山

被网民誉为「笋盘之最」的36岁关经翰（Oswald）在新西兰长大，现任健身教练兼模特儿，在美国大学毕业后回港曾任职逾十年投资银行，近年转做Freelance Coaching教健身、体操及网球，年薪约一百万，另持有两个物业单位、一个收租、一个自住，自住位置是中环半山，经济条件丰厚，加上男人魅爆灯、身形健硕、爆肌兼线条分明，还是「入得厨房」，曾在家中天台一人招呼数十人食牛扒，梁敏巧忍不住追问关经翰：「条件咁好，点解单身咁耐？出面识唔到女仔？」关经翰说：「系易识嘅，但要发展关系Require Value同Plan要Align（一致）。」谈到爱情观，关经翰自称「专一」兼坦承曾One Night Stand。关经翰的才艺表演-「爆肌汤玛士回旋」亦令人眼前一亮，他疯狂转完又转后获得全场评审一致掌声及尖叫声，江美仪更不断大嗌「好加分」。

林盛斌险被陈竣谦「击破板」碎片击中

23岁跆拳道教练陈竣谦因身体过瘦成焦点，身高183cm的他、体重仅52kg，为了解决过瘦问题，连杜虫药都食过。年纪轻轻的陈竣谦月入已有两万左右，更已拥有跆拳道中心Franchise（加盟特许经营），问到何来这么多钱，他笑言是「储落的利是钱」，加上家人有车有楼，遭网民怀疑是富二代。不过陈竣谦的最大爆点，是他表演的跆拳道，皆因他找来了反应弹阿Bob帮手拎「击破板」，未知是否用力过度，被击破的木板全速四围飞，结果其中一块击中阿Bob，吓到他弹起兼「投诉」：「你明知中间会飞块嘢出嚟，就唔好叫我喺呢个位度劈啦，老细！

34岁女林福明自称依然是A0

自称是4间科技公司创办人、兼是大学讲师的34岁林福明自称依然是A0之余，更试过遭遇「离奇」网骗。林福明自揭试过网上识女仔后出来Dating吃饭，结果不但自觉被骗埋了一张3千多元的账单，还遭该名不肯提供任何联络方法的女网友拉去超市为对方埋了一张千多元的购物单。对于女网友能一口气在超市买了千多元东西，一众评审均啧啧称奇，并纷纷感叹：「你个样太好呃！」年赚7位数、拥有自住物业兼超卓IT技能及知识的林福明，还自揭曾与自创的「AI女友」拍拖，可惜最终因对方太「人性化」选择放弃。除了A0身份、林福明的造型亦成焦点。被指造型似老夫子的他，获Bob即场改造型，结果一秒变「搞笑版刘在锡」，相当有可塑性，变装后的林福明，更获江美仪猛赞条件好。