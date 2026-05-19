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姜涛P牌被吊销首开腔 自嘲人生充满教训 提醒将来更小心驾驶 唔介意被队友「抽水」：大家会开心啲

影视圈
更新时间：02:13 2026-05-19 HKT
发布时间：02:13 2026-05-19 HKT

MIRROR成员姜涛日前收到运输署的停牌通知，须即时停止驾驶及重考驾驶执照，昨晚他与吕爵安（Edan）、陈卓贤（Ian）、李骏杰（Jeremy）、邱士缙（Stanley）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）、陈瑞辉（Frankie）以嘉宾身份参与ViuTV全新综艺节目《8点直乐VIURIETY》，期间不停被队友用「P牌」来讲笑，不过姜涛就表现得非常开心，没有半点不快。

姜涛吕爵安当「平民厨神」李骏杰助手

今次节目以美食做主题，由节目《MIRROR CHEF》被封「平民厨神」的Jeremy 担任主厨为目标人物设计答谢妈妈的菜式，而「地狱厨神」姜涛、「天堂厨神 」Edan就做助手，Jeremy指会整「意式蕃茄肉碎炸饭团」，Edan就负责开饭盖、姜涛则负责打蛋，期间姜涛又帮Jeremy按摩膊头，又扮锡对方，而在Jeremy烹饪时，姜涛和Edan搓饭团，然后亲手喂食现场观众，不过姜涛搓的饭团较大，搞到他要将饭团塞入女观众口，令全场依哇鬼叫，而他又将另一个饭团放入口，咬了一啖后喂Edan。Jeremy完成烹饪后，就化身外卖仔将菜式送给委托人，作出她送给妈妈的礼物，同场加映三母女的温情故事，而委托人又帮Jeremy伴舞。Frankie之后示范「香蕉脆脆烟肉」，Alton则在旁帮手「混酱」，不过Alton唔识着围裙，要Frankie出手帮忙。

吕爵安笑赠「P牌」做大礼

在玩食砵仔糕斗快游戏时，姜涛先攞起一个砵仔糕食，不过他咬完自己手上的黄糖砵仔糕后，又咬一啖Jeremy的白糖砵仔糕。提到游戏胜出者有$5000奖金，Edan笑指姜涛有嘢送比大家，之后他搞笑说：「佢个P牌送畀大家，佢唔要㗎喇！」众人即指连牌费和保险及车，而姜涛尴尬笑说：「系呀，边个食得快送俾边个！」之后姜涛表示要和观众一起挑战，事前已吃了一个的他，比赛时再狂吞2个砵仔糕，成为「全宇宙食砵仔糕最快嘅人」，不过食的期间姜涛露出「饱到呕」表情，食完后更用手掩肚，而Edan亦在旁边帮参赛者打气，笑说：「大家为咗P牌食快啲！」

姜涛爆夹定队友玩「P牌」搞气氛

受访时，MIRROR 八子觉得今次参加综艺好玩，提到姜涛玩得好投入，他笑着表示有点后悔，因食到好滞，不知谁想出来要2个食砵仔糕，但转头又话「谂得好」，对于Edan拿他的P牌来讲笑，姜涛表示事前夹好，因认为这样大家会开心点，又谓可能因要保住架车，所以刚才好胜心爆发，又搞笑地问胜出是否真的有$5000奖金。

姜涛放悠长假期再考牌

提到他P牌早前被吊销，姜涛表示没有不开心，以平常心面对：「再考过，（几时考？）未知，未问，我都系放个悠长假期先，将来驾驶会小心啲，（系咪好大教训？）我觉得我人生都充满好多教训，呢个都系其中一个教训。」至于是否会留下阴影？他表示没有，之后会更小心，问到现在出入如何代步？他笑言「搭车」和「行路」，问到MIRROR兄弟是否会接送他？姜涛也即时问队友是否会车他返屋企？Jeremy表示自己没有车牌，记者笑指一班兄弟都没反应，姜涛就表示坐公司车。至于他的爱驱现在如何处理？姜涛指暂未打算卖出，又直言今年应该未有时间再考车牌，问到今年是否真的会去其他地方做歌？他谓暂未有正式计划：「但系有倾谈过大方向，实际地方就未有。」早前有传他会到内地参加音乐方面的综艺节目，姜涛表示未有收到通知，问到若收到邀请是否会去？他说：「不嬲都话我哋不论在哪里，有表演机会都会尽力去做。」

李骏杰赞陈卓贤才是厨神

Jermey在节目中做大厨烹饪，问到他是否是队中最叻煮食的人？他指Ian才是，但Ian就谓Jeremy叻所以让他打头阵，而Jeremy就觉得刚才很有意义，因为委托人足由他们参加《造星》至今的粉丝，也知道她的故事，所以一起做节目觉得很有意义。至于Frankie煮蕉皮看起来较失色，他说：「唔失色，几好呀！如果脆啲更好食。」他透露自己在家也经常看一些烹饪小食的短片。

陈卓贤个唱再加场视乎反应

将于7月举行演唱会的Ian早前宣布加场，他谓若再加场就要视乎反应，因为加场的门票也未卖，也要看场地和档期：「当然想多啲场次可以俾多啲观众入场睇，我都好期待。」又指现在正积极筹备个唱，对于他前日开直播即兴创作《水蛋之歌》，问到是否会真的推出歌曲？他指自己出歌通常都是有意思想表达，提议他用食物来创作表达讯息，他笑指可以为姜涛写一首关于砵仔糕的歌曲代表恐惧。Ian刚从意大利工作回港，他指今次也有去玩和食，又笑言当地是碳水王国，所以返港后要修身。至于Tiger将在六月举行演唱会part 2，他表示积极备战中，至于妹妹到时是否也会上台？他就表示：「仲谂紧」。

吕爵安等剧本拍港版《悠长假期》

Jeremy刚从冲绳回港，他表示今次去参加表姐的婚宴，但由于要返港工作，所以只去了两三日，没有时间到处玩，问到有没有被亲戚催婚？他坦言有，但自己以工作为先。另外，问到Edan何时开拍港版《悠长假期》，他指自己正放假中，因现在仍未有剧本，所以正积极练琴，亦有重温该剧，看完找到假期的松弛感，又坦言现在还未落实何时开拍，亦未开会。

邱士缙买婚戒由未婚妻话事

至于今年结婚的Stanley透露，婚礼将于MIRROR演唱会前举行，婚礼一定会请MIRROR队友，当中亦会有人做兄弟，其中一个就是Jeremy，其余就不透露，Jeremy指自己有经验所以能帮手，姜涛即问Stanley 「我呢？」，不过Stanley表示他来参加就好。Stanley指日前已买了婚戒，未婚妻李炘颐感满意，因为是由她选择，自己只负责俾钱，至于婚礼方面就全部交友女方话事。

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