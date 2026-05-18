女神配对计划2丨前《香港先生》侯建民、爆肌教练关经翰强势参战 19岁蔡楠越级挑战点名狂迷「乐易玲」

恋爱综艺节目《女神配对计划2》今晚（18日）安排主持人林盛斌（Bob）、「花生团」江美仪、梁敏巧与监制莫文浩等，面试首批10位「求爱勇者」。10位男士花招尽出，包括36岁刘梓坚自备道具波大晒球技，外型成江美仪与林盛斌心水，而36岁关经翰曾参与《我推的野男Live》，现场大骚爆肌以及柔软身段，赢得梁敏巧的第一印象。

江美仪挑选对象不考虑年龄

至于19岁蔡楠曾参与《唱钱》，穿道具校服到场的他，称心水女神是乐易玲；34岁林福明在林盛斌追问下，自揭拥有4间公司，年收入7位数字的中位数。而40岁侯建民亦以高抬腿动作展现身手，原来他曾参与袁伟豪同届的《香港先生》，赛后曾在TVB担任副动作指导数年。

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林盛斌与江美仪受访，对于10位男士第一印象不错，称有外型和身高，最重要是大胆和大方，林盛斌笑言：「条件不错，7位数中游，只是外表比较敦厚些。」二人更称可以为男士们担任形象顾问。至于参加者年纪小至19岁，江美仪笑言不敢加入战团，没想到他开口便表示欣赏乐易玲，江美仪指自己挑选对象不考虑年龄，最重要是大家想法同步。

林盛斌拣女婿承认女儿多朋友

林盛斌与江美仪表示抱拣女婿心情参与，会重视男士们的长远目标。问林盛斌是否也快将拣女婿？他笑言未，但女儿们的确有很多朋友，又笑言自己初遇太太时都20年前，自己也只是做电台、没积蓄，幸得到太太家人信赖。

至于第二辑可有出动自己的名单？林盛斌笑言也有邀请，但没上节目就是比较怕丑一些：「始终出镜不是个个都得，所以愿意到场的我都欣赏，因为的确有想找伴侣的心。」江美仪也要林盛斌介绍对象，他笑言可以：「不过2026等我处理好陈庭欣先，2027再到你。」江美仪则笑说：「我年纪大，可否帮我先，否则我怕拎乐悠咭才到我。」

梁敏巧感情状态「开放中」

至于《女神配对计划》上季配对成功的梁敏巧，被指与暖男律师Matt「煲无米粥」，林盛斌表示最重要是梁敏巧愿意给过机会男士，即使成功配对也不代表成功达阵，呼吁Matt及上季未追到女神的男士卷土重来。

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梁敏巧上季与暖男律师Matt在节目配对成功，但经过九个月了解，二人未再进一步，梁敏巧更新感情状态称「开放中」，Matt也回应二人关系是朋友，梁敏巧因而被指「煲无米粥」和「收兵」。问到粥煲得如何？梁敏巧无奈表示：「我们有保持交流和了解，大家都很坦诚，但身为艺人对不是行内的对象都会有考虑因素，有些大家尝试过但妥协不到，对未来又有些分歧，经过深入沟通，大家都是保持友好关系做好朋友。」

梁敏巧否认收兵称双方太理智

梁敏巧大赞Matt成熟理智，可以舒服地相处，但因为大家都太理智，在工作上和细节上，虽然彼此支持但也有接受不到的事，是有口难言：「大家太理智，所以先会了解咁耐，依然煲唔成事。（网民指你收兵？）不是收兵，之前束花不是Matt送，大家见到Matt又见到花，其实花是粉丝送，当时见到Matt我都惊讶，因为我们沟通过，不是会送花的关系。（Matt被指做兵会不开心吗？）他反而惊我不开心，他很有风度。」问到Matt有说来参加第二季？梁敏巧表示：「他说不会参加，现在事业为重。」

谈到担任花生团，会否也想做「神秘女神」参与配对？梁敏巧叹：「唔搞咁多，用了咁长时间咁多精力煲粥，都好攰、休息一下先。」问对第二季女神谁最有信心？梁敏巧表示不担心陈若思找不到对象，反而担心她太多男士而选择困难。

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《女神配对计划2》首批10位面试「求爱勇者」名单如下：