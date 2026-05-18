《爱回家》谭永浩离巢TVB 参加《中4》人气升 曾妒忌何广沛 自爆听冷语「新秀冠军点解做主持」

曾经以蒙面身分「鹿七伯」参加《中年好声音4》的谭永浩（Jarry）在70强止步无缘晋级，昨天（17日）突然在社交平台宣布离开无线并表示这个决定已挣扎两个多月：「New Chapter！

各位同事，我走喇。呢个决定，我挣扎咗两个几月。真系好唔舍得。不过要成长，就要学会独立，系时候要撇一撇，出去闯。」

谭永浩入行13年星途平平

入行13年的谭永浩星途平平，2004年已拍过剧集《赤沙印记@四叶草2》，到了2010年参加《英皇新秀歌唱大赛》并夺得「金咪大奖」和「最受欢迎网上人气奖」两项殊荣，但依然无助星途，后来入读TVB第26期艺员训练班。

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谭永浩学会独立系时候要撇一撇

谭永浩在IG贴上一段记录了入行多年的影片并说：「New Chapter！各位同事，我走喇。呢个决定，我挣扎咗两个几月。真系好唔舍得。不过要成长，就要学会独立系时候要撇一撇，出去闯。感恩喺大环境转变之前嘅𠮶十年，能够加入TVB。从《奖门人》嘅「奖品先生」，到节目常规主持；从一出场就被斩死嘅士兵，到剧集主要角色；仲有机会企喺大骚上唱歌跳舞，甚至唱剧集插曲。多谢呢度带畀我嘅一切，每一步，都系我嘅足印。我会带住喺度我会带住喺度学识嘅技能、心态、经验，出海寻找自己嘅光。妈妈永远都系妈妈，屋企永远都系屋企。」谭永浩续说：「感激旦哥、乐小姐、珍姐、Sandy姐、Herman，多谢你哋。最后，衷心多谢剧组同节目组每一位起用过我嘅监制、导演、PA、AA、编审、编剧。多谢你哋令谭永浩能够喺唔同嘅地方吸收经验，我真系好感受到大家对制作嘅用心，同埋𠮶份难得嘅人情味。眨吓眼，13年。我会记住每一张脸。我哋江湖再见。」

谭永浩与杜小乔因合作成为情侣

谭永浩曾在《爱‧回家之开心速递》剧中饰演「Ivan」邓永健的堂细佬「陈立拾」，是一名隐蔽中年，依赖「Ivan」女友「May」赵希洛照顾，成为后来「May」与「Ivan」分手的导火线之一。谭永浩现时除了是演员，亦是一名歌唱老师，也有接演舞台剧，他曾演出长寿舞台剧《我们的青春日志》，更因《我们》与同剧演员兼网红杜小乔擦出爱火成为情侣。谭永浩的妹妹谭芷澄是香港轮滑代表队运动员，曾多次于全国速度轮滑锦标赛攻入三甲。近期除了为节目《声秀》节目担任歌唱老师外，亦曾参加《中年好声音4》，当日被淘汰在台上分享感受时，谭永浩坦言星途并不如外界想像中顺利，更自揭一段令他非常难堪的往事：「记得有次拍拍吓节目，有同事问『咦！你《新秀》冠军呀？点解喺度主持节目嘅？』我冇嘢反驳到佢。」谭永浩亦大方承认因好友何广沛发展好过自己，甚至连粉丝都被抢走，曾经有过妒忌之心。

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