谭咏麟演唱会2026丨校长相隔11年重返红馆 「刻骨铭心」终极篇9月开锣 优先订票资讯懒人包

香港乐坛「校长」谭咏麟（Alan Tam）正式宣布惊喜回归！这不仅是乐迷期待已久的盛事，更是谭咏麟相隔11年后再次踏上红磡香港体育馆（红馆）的舞台。本次《谭咏麟与您「刻骨铭心」世界巡回演唱会-终极篇》首站—香港站定于 2026年9月举行。想知道如何抢票？演唱会有什么亮点？这篇「懒人包」为你一次整合！

谭咏麟「刻骨铭心」演唱会2026资讯一览

演出项目 详情 演唱会名称 谭咏麟与您「刻骨铭心」世界巡回演唱会-终极篇 演出日期 2026 年 9 月（具体日期即将公布） 演出地点 红磡香港体育馆（红馆） 优先订票时间 2026 年 6 月（敬请留意官方更新） 演唱会亮点 双主题、双歌单、海报复刻经典

谭咏麟演唱会2026海报花絮照：

5大亮点引爆期待：为甚么这次演唱会非看不可？

1. 相隔 11 年重返红馆舞台

谭咏麟上一次在红馆举行个人演唱会已是 2015 年的《银河岁月40载》。时隔 11 年，校长再次回归这个充满纪录的圣地，对于看著校长创下红馆连开 38 场纪录的歌迷来说，意义非凡。

2. 「双主题、双歌单」模式呈现

为了满足歌迷想听经典金曲的愿望，校长与团队绞尽脑汁，特别打造「双主题、双歌单」。谭咏麟演绎过的金曲超过 1,000 首，这次将以最完整的音乐编排，确保每一位歌迷都能听到心中的那首「你的歌，我的故事」。

3. 海报经典复刻：致敬 1984、1994 传奇

今次演唱会海报设计大玩「回忆杀」，复刻了两大历史时刻：

1984 年： 首个红馆个人演唱会《谭咏麟84演唱会》。

1994 年： 传奇的大球场《谭咏麟94年纯金曲演唱会》。

海报融合了当年的经典元素，见证校长辉煌的演艺里程。

4. 命名「刻骨铭心」终极篇

「刻骨铭心」不仅是演唱会主题，更是校长对歌迷多年支持的真情告白。作为巡回演唱会的「终极篇」，其制作规模与情感厚度预计将是近年之最。

5. 跨越 40 年的集体回忆

从 1984 年初登红馆到 2026 年的「终极篇」，校长的歌声陪伴了几代香港人。这场演唱会不只是演出，更是一场跨越时空的高质量集体聚会。

🎫 抢票攻略与优先订票资讯

目前官方已透露优先订票将于2026年6月展开。

开售提醒： 建议歌迷提前准备好信用卡及相关订票平台帐号。

最新消息： 具体日期及票价即将公布，请密切留意官方社交媒体或本报更新。

🎤 谭咏麟红馆纪录回顾