吴镇宇「零借位」嘴对嘴喂郝蕾食药 湿吻至脸容扭曲 重口味画面吓窒网民丨无限超越班4

近日综艺节目《无限超越班4》中，节目导师吴镇宇与郝蕾同台飙戏，上演了一段极具视觉冲击的桥段。吴镇宇在戏中饰演一位性格偏执、控制欲极强的危险男友，为了逼郝蕾饰演的角色吃药，他竟以「我为了妳好，我怕你睡不著」为由，强硬捏住对方的下巴，将药丸含在自己嘴里，随后直接上演「嘴对嘴」喂药，更令全场哗然的是，这并非简单的动作交代，而是演变成了一个极具侵略性的深吻。过程中郝蕾的脸部，甚至被咀至变形，整段表演完全零借位，片段在网上疯传，引发网民热议。

吴镇宇用嘴喂药演活恐怖情人

吴镇宇与郝蕾展现了教科书级别的投入与专业，将角色间那种令人窒息的紧张关系，与男方极端的病态心理刻画得入木三分。吴镇宇那充满压迫感的眼神，配合粗暴的肢体动作，确实把一个令人毛骨悚然的情人形象演活了。然而，在节目中过于追求极致「写实」的表演，却意外在萤幕外引发了巨大的批评。许多观众在观看片段后表示，虽然能看出两位老戏骨的演技确实精湛，但这种呈现方式实在太过突兀，隔著萤幕都能感受到满满的尴尬感。

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网民批吴镇宇演得「太过火」

随著片段在各大社交平台疯传，大量评论直指这段由「喂药变湿吻」的戏码实在「太过火」、「重口味」，甚至直言观看时产生了强烈的「生理不适」。网民普遍认为，作为综艺节目，即使是为了考验演技或制造节目效果，如此破格的尺度依然超出了综艺应有的底线。不少观众留言表示「真的大可不必这样演」，吴镇宇今次将综艺节目，当作了真正演戏，网民似乎未能接受。

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