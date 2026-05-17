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82岁叶振棠憔悴暴瘦近况曝光 一个暖心举动获全网激赞 女伴亲密搀扶惹「黄昏恋」揣测

影视圈
更新时间：12:00 2026-05-17 HKT
发布时间：12:00 2026-05-17 HKT

82岁的殿堂级歌手叶振棠，入行超过半世纪，凭著《忘尽心中情》、《戏剧人生》等无数经典金曲，成为乐坛的不朽传奇。近年他饱受眼疾及病痛困扰，减少公开露面。不过，近日有网民在街头捕获野生叶振棠，并将影片分享至社交平台，片中叶振棠虽然略显清瘦和苍老，但一个暖心举动，却引来网民一面倒的激赞，大赞他尽显老一辈艺人的专业和亲民。

叶振棠街头被集邮脱口罩合照显修养

从网上流传的影片可见，当日叶振棠身穿红蓝格仔恤衫，头戴红色棒球帽，虽然戴著口罩，但其身形明显比以往消瘦，步履不稳，明显渗出老态。当时他正与一名女士同行，该女士沿途细心伴随，全程扶著叶振棠手臂，两人关系看似非常密切。途中有歌迷认出偶像并上前要求合照，叶振棠答应后，并立即脱下口罩，面带微笑与歌迷合影，态度友善亲民。此举动在网上引起热烈讨论，不少网民大赞叶振棠「尊重粉丝，值得尊敬」、「这就是对歌迷的回馈」，并纷纷留言「祝你身体健康，每天生活愉快」，赞扬他作为殿堂级前辈甚有巨星风范。

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叶振棠视力仅剩一成饱受「生蛇」困扰

事实上，叶振棠的老态与他近年的身体状况有关。他的一生可谓与病魔不断搏斗，自小四时因并发伤寒及猩红热，高烧导致视觉神经细胞坏死，视力从小六开始便出现无法逆转的衰退。随著年纪渐长，其视力问题愈趋严重，早前检查更发现视力仅余正常人的一成，生活面对极大挑战。叶振棠近年除了曾确诊新冠病毒，2023年更不幸「生蛇」（带状疱疹），即使康复后仍要承受巨大的后遗症，包括耳鸣、牙肉麻痺、脸部有针刺感等，连进食也出现问题，可谓身心饱受折磨。

叶振棠走出挚爱离世阴霾疑谱黄昏恋 

除了健康状况，叶振棠的感情生活，也再次引起关注。影片中与他并肩同行的女伴，全程陪伴在侧，互动亲密。叶振棠与粉丝合照后，两人便一同离开。这不禁让人想起他与已故前邵氏女星于枫的恋情。当年于枫悉心照料患有眼疾的男友叶振棠，可惜于枫在2015年因癌症离世。叶振棠曾接受查小欣访问，问到他会否想找个老伴时，叶振棠直言：「不要想了，都不知道还有多少年。」想不到近日叶振棠身边再有女伴出现，引来网民对叶振棠「黄昏恋」的揣测。

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