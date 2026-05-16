郑裕玲「徒手捉曱甴」旧片翻Hit Do姐惊「小强」纯粹影后级演技 黄子华一原因获赞更厉害

近日有网民在Threads重温千禧年代神剧《男亲女爱》的幕后花絮，再次将焦点投向剧中女主角，Do姐郑裕玲身上。剧中她饰演的律师毛小慧天不怕地不怕，唯独对曱甴（剧中暱称为「小强」)怕得要死，每次见到都会吓得花容失色、尖叫连连。然而当年《全线大搜查》访问片段却揭示了惊人真相，现实中的郑裕玲非但不怕曱甴，甚至能面不改容地「徒手活捉」，这种巨大的反差让网民们啧啧称奇，纷纷大赞：「不愧是影后、视后级别的神级演技！」

郑裕玲镜头前捉「小强」被赞收放自如

在网上流传的该段《全线大搜查》影片中，郑裕玲当时正接受陈珮珊访问，她手上拿著一个装著活生生「小强」的透明瓶子。当被问及为何如此镇定时，她淡然地表示自己「天生不怕」，更直言：「我不是很怕，为什么会怕？」陈珮珊追问她在剧中装出极度恐惧的模样，郑裕玲笑著回应：「是啊，这些就是我的演技发挥了。」其后「小强」真的从瓶中逃脱，她随即从容地弯腰，在众目睽睽之下，用手指轻易地将「小强」捉起，放回瓶中。一边笑著对身旁的陈珮珊说：「妳别喊，我要洗手！」让在场工作人员和如今的网民都叹为观止。

相关阅读：郑裕玲北上追星变怀春少女 超强背景内地小生撞样车银优 引Do姐芳心荡漾心心眼做一事

网民赞黄子华扮爱曱甴真正演技精湛

郑裕玲徒手捉「小强」的影片翻hits，不少人留言表示对郑裕玲敬佩之情。「徒手捉，超劲，请受我一拜」、「Do姐系影后&视后，真系超强演技」、「竟然可以徒手揸住甲由，究竟点解可以做到？」。更有趣的是，许多网民联想到剧中男主角，由黄子华饰演的余乐天。有留言戏称：「真系惊果个系子华神」、「子华系惊但要扮唔惊，两个人调返转，惊扮唔惊惨好多」，郑裕玲与黄子华在戏里戏外的有趣反差，引起网民热议。

陆永赞郑裕玲有蟑螂级生命力

在网民留言中，也分享了一段陆永的访问，他表示有一次郑裕玲在拍摄攀石活动时不慎失足堕下，在场所有人都吓了一大跳，本想上前搀扶安慰。谁知郑裕玲马上自己站起来，仿佛没事发生一样。陆永对此印象深刻，更以「小强」来形容郑裕玲：「𠮶种生命力……真系好似曱甴。」陆永虽然只是开玩笑，但言谈间已突显出郑裕玲坚毅硬朗的性格。

相关阅读：郑裕玲黄子华同厂开工片流出！ 手持剧本身穿与《男亲女爱》相似戏服 Do姐：咁多年都仲有默契