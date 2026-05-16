Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑裕玲「徒手捉曱甴」旧片翻Hit Do姐惊「小强」纯粹影后级演技 黄子华一原因获赞更厉害

影视圈
更新时间：19:30 2026-05-16 HKT
发布时间：19:30 2026-05-16 HKT

近日有网民在Threads重温千禧年代神剧《男亲女爱》的幕后花絮，再次将焦点投向剧中女主角，Do姐郑裕玲身上。剧中她饰演的律师毛小慧天不怕地不怕，唯独对曱甴（剧中暱称为「小强」)怕得要死，每次见到都会吓得花容失色、尖叫连连。然而当年《全线大搜查》访问片段却揭示了惊人真相，现实中的郑裕玲非但不怕曱甴，甚至能面不改容地「徒手活捉」，这种巨大的反差让网民们啧啧称奇，纷纷大赞：「不愧是影后、视后级别的神级演技！」

郑裕玲镜头前捉「小强」被赞收放自如

在网上流传的该段《全线大搜查》影片中，郑裕玲当时正接受陈珮珊访问，她手上拿著一个装著活生生「小强」的透明瓶子。当被问及为何如此镇定时，她淡然地表示自己「天生不怕」，更直言：「我不是很怕，为什么会怕？」陈珮珊追问她在剧中装出极度恐惧的模样，郑裕玲笑著回应：「是啊，这些就是我的演技发挥了。」其后「小强」真的从瓶中逃脱，她随即从容地弯腰，在众目睽睽之下，用手指轻易地将「小强」捉起，放回瓶中。一边笑著对身旁的陈珮珊说：「妳别喊，我要洗手！」让在场工作人员和如今的网民都叹为观止。

相关阅读：郑裕玲北上追星变怀春少女 超强背景内地小生撞样车银优 引Do姐芳心荡漾心心眼做一事

网民赞黄子华扮爱曱甴真正演技精湛

郑裕玲徒手捉「小强」的影片翻hits，不少人留言表示对郑裕玲敬佩之情。「徒手捉，超劲，请受我一拜」、「Do姐系影后&视后，真系超强演技」、「竟然可以徒手揸住甲由，究竟点解可以做到？」。更有趣的是，许多网民联想到剧中男主角，由黄子华饰演的余乐天。有留言戏称：「真系惊果个系子华神」、「子华系惊但要扮唔惊，两个人调返转，惊扮唔惊惨好多」，郑裕玲与黄子华在戏里戏外的有趣反差，引起网民热议。

陆永赞郑裕玲有蟑螂级生命力

在网民留言中，也分享了一段陆永的访问，他表示有一次郑裕玲在拍摄攀石活动时不慎失足堕下，在场所有人都吓了一大跳，本想上前搀扶安慰。谁知郑裕玲马上自己站起来，仿佛没事发生一样。陆永对此印象深刻，更以「小强」来形容郑裕玲：「𠮶种生命力……真系好似曱甴。」陆永虽然只是开玩笑，但言谈间已突显出郑裕玲坚毅硬朗的性格。

相关阅读：郑裕玲黄子华同厂开工片流出！ 手持剧本身穿与《男亲女爱》相似戏服   Do姐：咁多年都仲有默契

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
10小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
10小时前
新西兰南岛自驾游酿车祸　两港人游客死亡
00:55
新西兰南岛自驾游酿车祸　香港游客两死两伤
突发
6小时前
夜归女中环惨上黑的 司机博大雾贱招连横㓥客 收$500离谱变$50 一来一回骗成千银｜Juicy叮
夜归女中环惨上黑的 司机博大雾贱招连横㓥客 收$500离谱变$50 一来一回骗成千银｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
2026-05-15 18:19 HKT
洪金宝办27道菜家宴叹尽珍馐百味  大哥大一部位变化惊人  爱妻高丽虹怪异表情成焦点
洪金宝办27道菜家宴叹尽珍馐百味  大哥大一部位变化惊人  爱妻高丽虹怪异表情成焦点
影视圈
1小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
13小时前
91岁罗兰低调离巢后近况流出定下「最新目标」 曾跌伤入院出入需拐杖辅助 神秘女士悉心照料
91岁罗兰低调离巢后近况流出定下「最新目标」 曾跌伤入院出入需拐杖辅助 神秘女士悉心照料
影视圈
10小时前