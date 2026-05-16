有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向

现年34岁、有线电视（现为HOY TV）首席男主播陈书君（Vincent）昨日（16日）正式离职，结束长达8年的新闻主播生涯。在他最后一次主持新闻报导的尾声，他向观众道别：「多谢支持，后会有期」，不少网民观看影片后都表示相当不舍，更指他似乎语带哽咽。陈书君外型俊朗，作风专业，拥有不少忠实观众，被誉为有线新闻的「颜值担当」之一。昨日他在IG上载多张与同事的告别合照，并发表感言，正式告别主播台。

陈书君结束8年主播生涯感触发文

陈书君在IG以「八年。忽焉而已」为题发表感言，引用「天下无不散之筵席」，感叹主播生涯终将成为过客。他表示自己已尽力，无愧于每夜灯火与当年入行的一腔热血。文中他特别感谢与他并肩作战的同事，「感恩并肩诸君。风雨同舟，彼此扶携，此间情义，当铭五内。」最后以「长街深巷，炊烟袅袅处，自有温汤以待，暖我心肠。江湖再见」作结，字里行间流露著对新闻工作的热爱及与同事的深厚情谊。从照片可见，同事们为他准备了写有「展翅高飞」的横幅及心意卡，场面温馨。

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陈书君年初与同性密友外地订婚

事业暂告一段落，陈书君的感情生活其实在年初已踏入新阶段。他在今年初于IG上宣布，与同性密友在外地注册订婚，并分享甜蜜合照，获得大量祝福。如今他离开熟悉的主播岗位，不少支持者都祝愿他无论在事业还是爱情上都能「展翅高飞」，前程似锦，并期待他未来的发展。

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