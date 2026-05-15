碧咸、Victoria破10亿英镑身家 登英国富豪榜运动员亚军

前英格兰足球队长碧咸（David Beckham）再创佳绩，成10亿英镑（约104.4亿港元）身家运动员，最新出炉的2026年《星期日泰晤士报》英国富豪榜显示，碧咸与妻子Victoria合计财富首度突破10亿英镑，达11.85亿英镑（约123.7亿港元），令碧咸成为英国史上首位身家逾10亿英镑的运动员。

碧咸累积巨额代言收入

在运动员富豪榜上，碧咸夫妇排名第2，仅次于前一级方程式赛车行政总裁Bernie Ecclestone家族，后者身家估计约达20亿英镑（约208.8亿港元）。碧咸持有美职联球队迈阿密国际的股份，球队目前估值高达14.5亿美元（约113.5亿水港元），为美职联最具价值球会。此外，碧咸多年来亦担任运动品牌、时装品牌等代言人，长期为其累积巨额代言收入。

Victoria深受国际时尚界追捧

Victoria方面，从组合辣妹（Spice Girls）成员早已转型为时装界举足轻重的人物，其同名时装品牌Victoria Beckham深受国际时尚界追捧，亦是夫妇财富的重要来源之一。今年英国富豪榜的亿万富翁人数微升至157人，较去年的156人略有增加。榜首位置由创立印度跨国企业欣杜贾集团（Hinduja Group）的家族占据，身家估计达380亿英镑（约3,967亿港元）。