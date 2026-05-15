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柯炜林再战影帝 《大蒙》狂扫13项提名：盼今次可以争气 抗癌进展理想靠AI汲取健康资讯养生

影视圈
更新时间：21:15 2026-05-15 HKT
发布时间：21:15 2026-05-15 HKT

第28届台北电影奖颁奖典礼将于7月11日举行，今日大会公布入围名单。柯炜林（Will）与方郁婷主演的电影《大蒙》，合共获得13项提名，当中Will继早前台湾金马奖后，再次有份入围「最佳男主角」候选名单。他与《泥娃娃》杨祐宁、《死亡赌局》洪瑜鸿（春风）、《深度安静》张孝全及刘冠廷，一起角逐影帝大奖。Will开心表示，今日出席周大福珠宝金饰品牌旗舰店开幕典礼，同时收到《大蒙》获13项提名好消息感到非常开心，由于上次失落奖项，他希望今次自己可以争气。问到对奖项可有信心？Will笑言：「没有特别想过输或赢，记得4年前金马奖争男配角，曾经输给刘冠廷，我曾跟他说他是一位极度温文尔雅的人。」

柯炜林自爆怕戴戒指

Will表示，日常喜爱戴首饰，觉得戴耳环和耳扣有助增加运气，但最怕戴戒指，因为容易在洗手时掉下来，有多次遗失经验，所以宁愿戴颈链。问到若然将来遗失了婚戒，会被老婆杀死？他笑指，不会，他会再买不太担心。

柯炜林病情好转胖了一点

此外，去年在社交平台公开患上肺腺癌第4期，Will一直积极治疗，问到现况如何？他表示，最近接受身体检查，报告结果理想，现继续服用药物治疗，不过有少许副作用，比之前肥了一点，因这是一种新药，还是听从医生指示，身形肥了便做多些运动，闲时又跟AI倾偈汲取健康资讯。

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