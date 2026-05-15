杨洋袭港获数百粉丝冒雨追星 警员保安严阵以待 韩妹瑟琪爆Red Velvet将回归推出专辑

内地演员杨洋、韩国人气女团Red Velvet成员瑟琪（SEULGI）、柯炜林、王丹妮、谭旻萱、卢慧敏及黄淑蔓到尖沙咀出席周大福珠宝金饰店全球首家旗舰店开幕活动，杨洋出现吸引了数百粉丝到场，在广东道隔着马路在围栏内冒雨守候，现场有多位警员及保安员维持秩序。

杨洋感谢粉丝冒雨支持

杨洋主演的内地武侠剧《雨霖铃》日前开播，被问到对作品的期待？他称看到很多人在网上留言支持，希望剧集能得到更多人的喜爱，对于现场有大批粉丝支持？他表示，感谢粉丝冒雨支持，感受到她们的热情，他会继续拍更多作出给大家欣赏。

瑟祺最爱戴戒指

瑟琪则表示，首饰之中，戒指是她日常不可或缺的饰物，感到戴了戒指才获得一种完整的感觉。问她往后有甚么音乐风格想挑战？她想尝试Hip-hop风格和慢歌。之前她举行生日会以回顾及往前行为主题，问到演艺生涯最珍贵的是甚么？她认为，做歌手优点是能够去到世界不同的地方与粉丝见面，与粉丝的回忆是最珍贵。她表示，接下来的工作，Red Velvet 将回归并推出专辑，希望一切顺利。对于再次来到香港，她感到身在香港好像感觉身处电影中，希望有多点机会影多些相片。