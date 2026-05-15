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方媛拍真人骚死霸单人房？逼9位男星共用一厕所被狠批深夜反击 袁咏仪举动成对比关键

影视圈
更新时间：21:35 2026-05-15 HKT
发布时间：21:35 2026-05-15 HKT

郭富城的内地妻方媛（Moka）近期跨足真人骚《五十公里桃花坞》，节目已进行到第6季，阵容强劲有萧敬腾、袁咏仪等助阵。没想到节目于5月14日才开播，方媛就因为「房间分配」问题引爆话题，甚至遭到网民声讨。

袁咏仪主动让出房间

在节目《五十公里桃花坞》公开的片段中，一众嘉宾面临住宿分配的考验。袁咏仪与李雪琴等女星皆展现随和态度，大方表示愿意睡连在一起的床位，袁咏仪甚至主动将房间让出。但方媛却表示自己有晚睡、半夜整理行李的习惯，为了「不打扰别人」，坚持要入住男嘉宾区域的单人房。

方媛沉默拒绝借厕所

由于男艺人的楼层不计方媛入住单人房，其余9位男嘉宾必须「共用一间洗手间」，其中徐志胜试图与方媛沟通，婉转地询问是否可以返回女嘉宾的楼层，与众人合宿，或者借出单人房内的洗手间供男嘉宾使用。只是方媛当下却陷入一阵沉默，徐志胜只好尴尬打圆场：「那也没关系，那我们先试一天，如果实在接受不了，可能还得麻烦你下去。」

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方媛被嘲EQ低

面对外界质疑，方媛事后受访时为自己抱不平，并解释：「因为我晚上睡觉比较晚嘛，我希望有一间（单人的）房间，可能就不会打扰到她们。」方媛又强调没有强人所难：「我想我也不是抢的，就是他们（男嘉宾）一开始都说不需要单人间嘛。」

方媛的言论播出后，在微博掀起热烈讨论，许多网民认为方媛太自私：「既然无法适应团体生活，为何还要接这种节目？」、「回家舒舒服服当天王嫂不好吗？」更有不少网民将方媛与袁咏仪做对比：「袁咏仪咖位比她大多了都愿意配合，主要是会不会做人的差别」、「这情商（EQ）真的让人捏把冷汗」。

方媛教女儿不必委屈

随著事件发酵，方媛于今日（15日）凌晨在社交平台发文澄清，指自己一直教女儿「善良，不必委屈自己；懂事，也不必勉强硬撑。我不想教她们一味妥协，更不想让她们为了迎合别人，将就自己。我也告诉女儿：女孩子的配得感，从来不是靠一次次退让换来的。」

方媛最后更直接标签节目《五十公里桃花坞》官方帐号：「我们桃花坞每一位坞民，都在认真投入节目、真诚彼此相处，大家都需要好好休息、拥有舒适的居住环境。我们值得充足的房间和衞生间配置，对吧？」但帖文已被方媛删除。

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