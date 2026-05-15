温岚「败血性休克」急送ICU抢救全面停工 吴宗宪哽咽受访 群星集气

46岁台湾女歌手温岚（温岚）昨日（14日）惊传因突发重病，被紧急送入加护病房（ICU）抢救。据悉温岚因高烧持续不退，并伴随剧烈腹痛就医，情况一度危急，目前温岚已紧急停工，消息曝光后，大批粉丝及圈中好友十分焦急，与温岚情如师徒的吴宗宪亦非常关心情况。

温岚目前状况不明

温岚的经理人随后对外证实温岚入院消息，透露在5月14日清晨接获温岚的求救电话，得知其身体状况极度不适。经理人在接受台媒访问时神情凝重地表示：「温岚因败血性休克送医治疗，好在温岚男友跟好友吴亦帆第一时间送她去医院，目前她人在加护病房状况不明，一切等候医生。」

温岚暂停手上工作

由于温岚的病情来得突然且严重，其经理人公司已宣布将全面取消温岚近期的所有后续工作与行程。经理人亦代温岚向歌迷、主办方及合作伙伴表达歉意：「温岚本人感到十分抱歉，也谢谢大家的关心。」并强调现阶段将以温岚的健康为第一优先，让她专心休养，期盼能早日战胜病魔，再次以健康的姿态重返舞台。

相关阅读：「最帅令狐冲」吕颂贤曾患重病险死 重创暴瘦休息一年7字诉心声 下月「登六」攞乐悠卡

温岚入院吴宗宪感错愕

温岚入院的消息传出后，震惊台湾演艺圈。与温岚相识多年、交情深厚的综艺天王吴宗宪听闻此事后大感错愕，受访时更一度语带哽咽：「先不要打扰她，现在让她专心休养、安心养病，赶快好起来，大家都会为她祷告的。」而多位圈中人则在温岚的社交平台留言集气，祝温岚早日康复，吴克群更第一时间致电关心好友病情。

相关阅读：38岁主持感冒入院突离世！罹红斑性狼疮14年 患睡眠窒息症一晚「断气19次」

温岚经理人今午（15日）在温岚FB专页交代病情，全文如下：

各位歌迷朋友大家好：

我是温岚的经纪人。

5月14日清晨，我接获温岚来电表示身体不适。由于持续高烧未退，并伴随剧烈腹痛症状，当日已紧急送医，目前正在加护病房（ICU）接受医疗团队治疗与观察。

对于因此必须取消后续工作与相关行程，温岚本人感到十分抱歉，也对歌迷朋友、主办单位及所有合作伙伴造成的不便，致上诚挚歉意。

目前温岚将专心配合医师治疗与休养，期盼能尽快恢复健康，早日重返舞台与大家见面。

谢谢各界关心，也祝福大家平安健康。

相关阅读：44岁男星「纳豆」林郁智走过中风低谷宣布将为人父 老婆苦做人工受孕日日打针 曾因取卵问题崩溃痛哭

温岚曾与周杰伦同门传绯闻

温岚是一位具备强大歌唱实力的泰雅族歌手，1997年因参加歌唱比赛被吴宗宪发掘，进而成为「宪宪家族」的核心成员，并与当时尚未成名的周杰伦成为同门师兄妹。在事业初期，温岚与周杰伦有著极深的音乐渊源，两人合作的经典对唱情歌〈屋顶〉至今仍是华语乐坛的神级金曲；此外，周杰伦更为她量身打造了多首传唱度极高的作品，如〈夏天的风〉、〈祝我生日快乐〉及〈眼泪知道〉等，二人更曾合作无间而传过绯闻。两人在阿尔发音乐时期密不可分的合作关系，不仅奠定了温岚「R&B 小天后」的地位，也让他们成为千禧年代华语乐坛最具代表性的音乐搭档之一。