康城影展2026｜巩俐为《霸王别姬》4K修复版亮相红地毯 《凪日记》世界首映获观众7分钟掌声 松隆子有份角逐影后

由内地导演陈凯歌执导的经典《霸王别姬》4K修复版，今年登上「第79届康城影展康城经典」（Cannes Classics）单元放映，事隔33年重返康城，《霸王别姬》曾于1993年勇夺康城影展最高荣誉金棕榈奖，成为华语电影史上最具代表性的作品之一。影后巩俐也亲自现身映前活动与红地毯，这也是她第21次出席康城影展，映前互动时，康城影展总监Thierry Frémaux幽默询问现场观众：「有谁还没看过这部电影？」当有人举手后，巩俐立刻霸气回应「我是这部电影的女主角」，展现她的幽默感。巩俐又感谢观众到场支持，「谢谢大家来看这部伟大的作品。」陈凯歌亦身在康城，他获邀担任新导演选拔评审，当晚因有另外的行程，未能出席放映活动。不过他受访时仍相当关心观众反应，得知现场满座及在放映后获全场鼓掌，他非常开心。

《凪日记》亮相康城进行世界首映

此外，日本导演深田晃司昨日凌晨亦携入围主竞赛的新片《凪日记》亮相康城进行世界首映，主角松隆子、石桥静河等人踏上红地毯时，现场响起台湾歌手郑宜农片中所演唱新作《路边开花》，该片也获场刊《Screen》盛赞「极致安静却充满情绪张力」，观众更给予7分钟掌声，此片成为勇夺金棕榈奖的大热作品之一，松隆子亦有份角逐影后。

深田晃司首与松隆子合作

《凪日记》是导演深田晃司筹备9年才完成，也是他首次与松隆子合作。片中松隆子、石桥静河片中哼唱台湾民谣《天黑黑》，从没来过台湾的石桥静河，更是以台语完整地唱完，让人惊讶。之后，松隆子、石桥静河等人换上新装亮相记者会，深田晃司在记者会上表示虽然改编自平田织佐的剧作，其精神源头却是小津安二郎的《东京物语》，希望透过在「奈义町」这个偏远山村的对话，探讨人与人之间那种既亲近又疏离的「日常张力」。另一入围主竞赛单元的日本片《再生家族》，由绫濑遥及大悟主演，将于香港时间17日举行首映。《Drive My Car》滨口龙介执导的竞赛片《All of A Sudden》，则于下周在康城首映。