魏嘉莹《我要把眼泪当汽水》巡唱8.2攻麦花臣 预告每站送惊喜与歌迷互动

小魏魏嘉莹带著全新单曲《我要把眼泪当汽水》展开巡唱，她自去年10月从台北起跑、历经台中、高雄、广州、成都和北京开唱，8月2日更会在麦花臣场馆举行《我要把眼泪当汽水》演唱会香港站。在刚完成的北京站，小魏获歌迷相挺，她也以《我还是不懂》、《东东路》、《你不必无时无刻维持完美的笑容》、《喜欢我吧》等超过20首的歌曲回馈歌迷，每站小魏都会准备惊喜与歌迷互动，像是点歌送汽水、送喜爱的宝可梦，一起度过难忘的周日午后。

魏嘉莹分享从街头唱到各城市的心路历程

《我要把眼泪当汽水》此巡演以同名歌曲概念，讲述青春成长过程中的酸甜苦辣，鼓励歌迷「把挫折当甜点，把眼泪当汽水」，小魏也和歌迷分享她的音乐历程，从台中到台北打拚的她，从在街头唱歌到现在在各城市开唱，她说：「觉很不可思议，可以跟这么多优秀音乐人合作，没想到一路在台北、广州、成都、上海、北京等这么多地方，大家知道我有个梦想是去台北小巨蛋开演唱会，常常怀疑自己，但每次在演唱会看到大家都在……」说著说著她忍住不哽咽，歌迷要她不要哭，小魏感动地说，「这过程中，我得到很多东西，其中最重要是愿意听我唱歌的你们，我想说我一定会努力朝小巨蛋前进，无论我最后会不会达到，但这都是最美好的旅程，因为你们都是我的小巨蛋！」接著她献唱《我要把眼泪当汽水》相信自己，鼓励自己和歌迷追梦。

魏嘉莹5.14旗舰场嘉宾阵容曝光

在演唱会最后，歌迷大喊「生日快乐」为即将在今天5月14日生日的小魏提前庆生，小魏在5月14、15日将在Zepp New Taipei举办《我要把眼泪当汽水》旗舰庆生场，身为演唱会制作人的五月天阿信提前剧透台北场嘉宾，包括蔡旻佑、元若蓝，以及一只阿圆、那个女生Kiki，豪华嘉宾阵容，让歌迷期待不已。

