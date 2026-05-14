李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地

李家鼎（鼎爷）近年健康屡传出现问题，身形出现「断崖式」暴瘦，曾更一度因贫血而需要入院接受输血，加上前妻施明的离世，李家鼎难抵打击致健康下滑，体重跌至仅得120磅变纸板人。不过对李家鼎最大打击，莫过大仔李泳汉和细仔李泳豪因施明离世而掀起家庭纠纷，李家鼎不惜自揭开家庭疮疤，公开录音力证自己沦为大仔李泳汉夫妇的「人肉提款机」，多年来被榨干7位数身家。

李泳豪称李家鼎财政出现问题

李泳豪今晚（14日）接受TVB娱乐新闻台的访问，他透露目前李家鼎的最新情况，他坦言爹哋的情况好返好多：「佢开始肯食返啲嘢啦，有返胃口，同埋肥返啲，块面都有返啲肉，佢仲对食有啲要求，钟意食鸭腿汤饭、烧味饭，但系百厌唔肯食菜。」李泳豪又称李家鼎财政出现问题，但幸好自己有工作，可以照顾老窦，所以生活不成问题。

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李泳豪代李家鼎报平安并交代最新情况

在访问上，李泳豪代李家鼎报平安并交代最新情况：「鼎爷话想同大家讲，佢话应承咗，佢而家休养紧。好咗好多啦，但都仲需要时间，毕竟佢都老啦。佢而家呢啲位（面颊）有返肉啦，肥返，𠮶时比较成个眼凹晒落嚟，而家眼啲位都无咁凹，佢食返多好多嘢。因为之前佢完全系无胃口，就算我哋带佢出街食饭，或者我太太煮饭俾佢食呢，佢可能食少少就话饱，其实佢就无乜心情食嘢咁样，但而家调理紧。」李泳豪续说：「好咗之后开始有胃口啦，试过食完一个钟就话：『阿仔，我做乜而家食完，又肚饿㗎喇？」跟住我同老婆就话好啰，叫佢要食嘢。老窦开始有要求啦而家，有一次就买错咗啲嘢俾佢食，谂住佢清啲买粥，点知佢话想食鹅髀汤饭，我啲 auntie都会间唔中过去探佢啦，煮咗啲芥兰俾佢，跟住我auntie 都话：『你老窦开始真系返嚟喇！』有要求，咁就开心。」李泳豪又曾向李家鼎说：「唔止TVB啲同事，成个香港人都系好支持你同好担心你，希望你振作，希望你身体好。我都收到好多 message，有啲人话煮咩俾阿爷食啊，又有好多意见咁样，都收到嘅。我都cap啲畀返阿爷睇啦。因为大家之前见到鼎爷比较憔悴，瘦咗咁多时候，担心佢系咪好病呢？系咪唔系纯粹系过分操劳？佢做咗 body check 㗎喇，好彩真系无事，只系食得唔够，营养不良为主。」

李泳豪感谢李家鼎信任

李家鼎曾痛斥长子李泳汉夫妇将他当作「人肉提款机」，榨干其毕生积蓄。为免自己步上施明晚年遭孤立的后尘，李家鼎公开确立李泳豪为其财产执行人，与大仔划清界线，拒绝继续过人肉提款机日子。李泳豪在访问上亦有谈及此事：「我多谢我爸爸信任，佢觉得我系可以帮佢处理到所有呢啲问题。佢之所以有呢个举动，都系觉得自己都年纪大，惊担心自己处理唔到。佢而家嘅财政系辛苦，好彩系我仲开紧工仲揾紧钱，暂时仲应付到嘅，我哋都系时候take care爸爸啦，佢好为啲仔女去谂，唔会要求你买咩俾佢，又或者去边度食好嘢，你知阿爷佢去到边度食嘢都开心，都同人倾好多偈，大排档又得，我哋两父子不嬲都系咁样。」再问有关财政安排，李泳汉说：「首先而家要佢𠮶啲，我就交咗俾律师或者会计师搞，我自己就继续自己去开工啊，自己再揾钱啰。」

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李泳豪继续贴心护妻

对于李泳汉曾公开一段经过删剪嘅录音，指摘弟妇Agnes同鼎爷涉及金钱嘅话题，李泳豪不忍老婆受辱随即反击，为此，李泳豪继续贴心护妻：「因为我系平时唔系好钟意讲嘢，我谂其实我啲同事都知，最重要就系我唔想我太太蒙受呢个冤枉。其实我都唔钟意做呢啲嘢，即系好丑，但系你讲到我太太好似好野蛮、好霸权啊，好似唔讲道理。其实佢出发点都系为个老爷好，其实如果你听晒录音，佢就系为佢好，就系咁简单。唔好话太太啦，我都忟嘅。佢一个80岁嘅老人家，工作机会会减少㗎嘛。而家香港时道又唔好，我哋曾经食饭或者私底下聚会都话真系要stop，真系要睇住，你知道爸爸佢外表就咁，但好心软㗎嘛。」他还说：「鼎爷喺呢行咁耐，做人咁多年，佢睇嘢好清晰，佢好相信我太太，其实第一次见我太太，同佢倾完偈之后，我老窦都已经话『呢个女仔好好㗎，你唔好错失咗。』，佢已经系咁样讲，所以我唔担心佢哋嘅关系。」不过李泳汉目前最想知道一件事，就系亡母将会安葬的地点：「系想知道嘅，都好多谢有心人，都有 send message畀我，话我哋可以透过咩途径去边度问，我而家仲问紧，试咗先，如果唔得咪就系再靠自己同𠮶啲观众提供俾我嘅资料去问啰。」