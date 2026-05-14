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反斗奇兵5丨粤语配音三巨头回归 刘青云四度声演巴斯光年 容祖儿神秘预告今集翠丝有感情戏 张卫健自认同胡迪一样反斗

影视圈
更新时间：21:15 2026-05-14 HKT
发布时间：21:15 2026-05-14 HKT

为庆祝《反斗奇兵》30周年，陪住大家成长的胡迪、巴斯光年、翠丝，以及一班玩具朋友又再重聚，即将在全新一集的《反斗奇兵5》中面对科技新对手「平板电脑莉莉」的挑战，展开另一场超越想像的好玩大历险！粤语配音版同样有大家熟悉的声音回归，张卫健、刘青云和容祖儿再度为胡迪、巴斯光年和翠丝发声，为电影倍添亲切感和地道笑料！同时希望透过今集故事，提醒大家放低电话，著重人与人之间的沟通交流，重新找寻最重要的童心！

张卫健显「胡迪」机智幽默

三位元祖级配音人马惊喜合体，首次同框拍摄宣传片，虽然三人在银幕上并肩作战、出生入死多年，但现实中齐人拍摄竟是第一次! 拍摄现场宛如一场「反斗」聚会：张卫健尽显「胡迪」的机智幽默，连珠炮发带动气氛，与冷面笑匠刘青云的「巴斯」式冷幽默一唱一和，加上全程笑声不断、爽朗活泼的的「翠丝」容祖儿，仿佛胡迪、巴斯与翠丝活生生走出大银幕，将这份跨越多年的热血情谊完美呈现！

容祖儿神秘预告今集有感情戏

其中容祖儿再度声演的牛仔女翠丝，今集担大旗当上玩具新首领，戏份大增，祖儿更神神秘秘大卖关子，透露会有感情戏，令人更加期待她的精彩演绎！至于第四度声演巴斯光年的刘青云，对角色和动画都感情深厚，自己亦会去戏院睇动画，发现大人细路对电影的笑位和精彩之处，各有不同喜好，《反斗奇兵》就胜在无论任何年龄都能投入其中各有得著。同样第四度声演胡迪的张卫健，对角色驾轻就熟，轻轻松松融为一体，尤其是他自认与胡迪一样咁反斗！

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