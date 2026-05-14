陈妍希跟腱断裂伤势严重 医生证无法行走被逼坐电动轮椅 身旁黑衣男善意举动惹公关灾难？

42岁的台湾女星陈妍希，今年3月进行运动训练时发生意外，导致跟腱断裂，突如其来的伤势令她必须全面停工，专心休养。当时陈妍希在社交平台亲自发文安慰粉丝：「很抱歉我又受伤了，但请别太担心，我会好好养伤的」，而据医生评估，这类伤患要完全恢复正常走路能力，往往需要耗费半年以上的漫长康复期，在经历了长达两个月的闭关静养后，近日陈妍希终于被粉丝野生捕获，她不仅坐电动轮椅代步，而且操控甚为熟练，但网民焦点竟然落在她身旁帮她撑伞的工作人员身上。

陈妍希受伤后坐电动轮椅出入

从网上疯传的影片可见，陈妍希当日身穿一件充满夏日气息的浅蓝色恤衫，以黑色披肩遮著下身，打扮清爽休闲。虽然她的左脚已经顺利拆除石膏，但依然需要配戴著厚重的医疗行动护具，以保护脆弱的阿基里斯腱。由于伤势尚未完全痊愈，行动依然受限，她出入需要全程依赖一部电动轮椅代步。尽管暂时失去了双腿自由行走的便利，但陈妍希的精神状态却出乎意料地好，无损她的靓靓心情。面对在场守候的热情粉丝，她面露招牌甜美笑容、频频挥手致意。

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工作人员充当陈妍希人肉遮架

影片曝光后，网民将目光落在陈妍希身后的一名男工作人员身上。画面中可见，当日天气似乎相当晴朗，为了怕原本就白皙的陈妍希被太阳「晒亲」，一名身穿全黑衣著、戴著口罩的男性工作人员，全程高举著一把巨大的黑伞，跟在电动轮椅后方为陈妍希遮挡猛烈阳光。由于一行人正沿著一条户外石板路移动，加上电动轮椅行驶起来具备一定的速度，该名男助理为了确保伞影能准确覆盖在陈妍希身上，几乎要小跑，才能勉强追上轮椅的速度，整个画面看起来相当吃力。

网民指陈妍希大排场出巡

陈妍希坐轮椅有工作人员撑伞，竟然引起网民讨论，纷纷对该名工作人员表达同情，留言大呼：「没有人觉得旁边打伞的小哥很累吗」、「要追住架车跑真系好惨」。同时，也有部分网民狠批此举显得明星排场太大：「真有钱，推个轮椅都有人给打伞」。面对这场由一把伞引发的公关危机，有理性网民提出搞笑又实用的建议，笑言「其实可以把伞架在轮椅上啊」、「可以架在自己肩膀上吗」，但也有网民呼吁大家「不要好心做坏事」，免得因为网上评论，影响到该名工作人员的生计。

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