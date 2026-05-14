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谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场

影视圈
更新时间：18:46 2026-05-14 HKT
发布时间：18:46 2026-05-14 HKT

谷德昭胞姊、资深电影人谷薇丽（Linda）于月初离世，享年73岁。林谷薇丽丈夫、金源米业集团主席林炯炽𡽉与家人今日（14日）于香港殡仪馆为设灵谷薇丽，翌日（15日）移灵圣约瑟堂举行仪式，之后奉移歌连臣角火化。灵堂以白色布置为主，贯彻谷薇丽生前简约低调作风，横匾写上「永远怀念」，中央摆放谷薇丽的遗照，相中看到谷薇丽面上带著微笑，四周被大量的白色鲜花所环绕。

谷薇丽生前好友到灵堂送别

谷薇丽在圈中人缘甚广，除了有不少圈中好友致送花牌悼念，当中包括有刘嘉玲、梁朝伟、利雅博、田启文、麦当雄、林珊珊、陈淑芬、周润发夫妇、郑伊健、陈奕迅联同太太徐濠萦、女儿陈康堤致送花牌等，将灵堂门外形成一片花海外，还有不少谷薇丽的生前好友到灵堂送别，其中，谷薇丽施南生拎着拐杖，在友人搀扶下到场。晚上六时三十四分，钟楚红与钟珍乘坐七人车到达殡仪馆，虽然钟楚红未有停下脚步，但面向镜头微笑，不过她等待电梯时，眼红红以纸巾拭泪。

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钟珍视谷薇丽为生命中摰友和天使

钟楚红与钟珍乘坐七人车到达殡仪馆，等待电梯时钟楚红眼红红以纸巾拭泪，在旁的钟珍亦早已喊得满面通红，钟珍曾在社交平台留言：「Linda不单是我生命中的摰友，更是一位天使。在我们这群朋友心中，佢系守护天使，亦系很多人的救命恩人。无论系朋友、定系朋友嘅朋友，不论亲疏，只要知道对方有事，都会不辞劳苦帮手安排医院、介绍医生，仲会每日煲汤送去医院，佢帮助过好多人，系非常值得尊重的好朋友。谢谢你照顾红姑和Kelly爸爸，感谢你这份无私、义气同善良。我永远记得在你屋企食过无数次美味的晚餐，一起走过无数个快乐的日子。想念你，Linda！钟珍。」

田启文得悉谷薇丽离世愕然

田启文到达殡仪馆后接受访问时，对于谷薇丽离世，他表示跟对方认识多年，由电视台丽的到新艺城，大家认识长达几十年，大赞对方为人很好。谈到可知谷薇丽身体状况，他说：「无特别听过，收到消息好愕然、好伤感！但知道佢走嘅时候，好安祥、无乜痛苦。」问到上一次跟谷薇丽见面何时，田启文表示：「都有一段时间，之前帮金源米业集团拍摄广告，𠮶时有见面，但有啲聚会都有碰面。」谈到跟谷薇丽在电影上可有合作，他表示自己做电影时对方巳是高层，没有在电影上正式交收。问到谷薇丽是否很提携后辈，他说：「不容置疑。」

 

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