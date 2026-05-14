谷薇丽设灵丨灵堂布置贯彻生前简约低调作风 设大电视播昔日与张国荣张曼玉合照证地位举足轻重

谷德昭胞姊、资深电影人谷薇丽（Linda）今日（14日）于香港殡仪馆设灵，翌日（15日）移灵圣约瑟堂举行仪式，之后奉移歌连臣角火化。谷德昭与女友林子萱（KiKi）、侄女谷祖琳及家属在下午4时30分以一身素服现身殡仪馆，撑住拐杖的谷德昭面容略见憔悴，但仍与女友和谷祖琳让传媒拍照，期间林子萱不时拭泪，戴上黑色口罩的谷祖琳强忍眼泪，谷德昭婉拒接受访问并谓：「有心、有心！」

灵堂布置贯彻谷薇丽生前简约低调作风

谷薇丽设灵的灵堂以白色布置为主，贯彻谷薇丽生前简约低调作风，横匾写上「永远怀念」，中央摆放谷薇丽的遗照，相中看到谷薇丽面上带著微笑，四周被大量的白色鲜花所环绕，遗照下方摆上鳏夫林炯炽的粉红心型花牌，两旁摆放一对仔女的花牌，而胞弟谷德昭、姪女谷祖琳的花牌放于另旁。灵堂两侧及门外早已摆满来自演艺圈好友及各界合作伙伴的花牌，整齐延伸至走廊，形成一片白色的花海。灵堂内的电视播放谷薇丽生前与家人生活片段外，亦有跟张国荣、张曼玉、周润发、钟楚红等合照。记念册中亦有谷薇丽生前与家人生活温馨照片。

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谷薇丽活跃于八、九十年代的香港电影黄金时期，在圈中人缘甚广，不少圈中好友致送花牌悼念，灵堂内外摆放了圈中好友致送的花牌，包括有岑建勋、赵雅芝夫妇、陈善之、张学友夫妇、郑中基、洪金宝、周星驰、关锦鹏、钟珍、林孝贤、谭咏麟、刘伟强、薛家燕、张艾嘉、陈庆嘉、陈辉虹与黄丹仪、区丁平与太太毛舜筠、许鞍华、于仁泰、高志森、刘嘉玲、梁朝伟、利雅博、张达明、连炎辉、卢冠廷、张婉婷、李居明、田启文、麦当雄、林珊珊、陈淑芬、周润发夫妇、郑伊健、梁家辉、田北辰、张叔平、林海峰、卢觅雪、奚仲文、陈慧琳与及陈奕迅联同太太徐濠萦、女儿陈康堤致送花牌等，将灵堂门外形成一片花海。

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