九运会客室丨李凯贤亲解追问李蕙敏有无真吸毒原因 嘉宾敢言令人改观系 伍咏薇自认无底线主持

伍咏薇和李凯贤主持的节目《九运会客室》日前在网上平台播出第一集，反应不错，二人今日再为节目录影，与两位嘉宾杨诗敏和卢颂恩大谈女人心事，虽然他们对两位嘉宾了解不深，但李凯贤表示节目是倾偈形式，他会用充满好奇心的方式发问，了解她们的人生。

伍咏薇撑李凯贤crazy风格

在日前播出的一集中，受访嘉宾李蕙敏在谈到在新戏中演瘾君子一角时，李凯贤冲口而出问她有无真的吸毒？令李蕙敏愕然，伍咏薇即为他打圆场，李凯贤对此表示是正常发问，认为演员在演绎角色时，事前会有不同的准备方式，就算真的试过也无问题，伍咏薇也撑这是他的风格，笑指李凯贤讲说话经常夹杂粗口，自己有时都会被他影响，「我们都是无乜底线的主持，都一样crazy，同他合作好有化学作用，而且现在年代唔同，大家都觉得他讲粗口很正常，如果他不讲反而不习惯。」李凯贤则表示没想到嘉宾们都很敢言，很多都愿意讲出心底话，尤其一些有负面新闻的嘉宾，做完节目后会对她改观，好似裕美一集的内容就很爆，呼吁大家到时要留意，伍咏薇说：「艺人是公众人物，有时一些行为会被人放大，但和她做完访问后真的对她改观。这个节目的主题真的好好，年纪对女性来讲只是一个数字，就算是中女都可以发展出另一种精彩人生，节目现在25集，希望可以再添食！」

李凯贤笑言点击率赢大波妹频道

李凯贤又说第一集的网上点击率很好，好过很多大波妹频道，问到是否有邀请大波妹做嘉宾？他即笑指每位嘉宾的身材都很好，伍咏薇则指自己是当中身材最差的一个。

