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谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛

影视圈
更新时间：16:52 2026-05-14 HKT
发布时间：16:52 2026-05-14 HKT

谷德昭胞姊、资深电影人谷薇丽（Linda）今日（14日）于香港殡仪馆设灵，灵柩翌日（15日）移往圣约瑟堂进行仪式，之后奉移歌连臣角火化。下午四时半，谷德昭与女友林子萱（KiKi）、侄女谷祖琳及家属以一身素服现身殡仪馆，谷德昭落车后撑住拐杖，面容略见憔悴，他等候女友和谷祖琳并一同让传媒拍照，期间林子萱不时拭泪，戴上黑色口罩的谷祖琳强忍眼泪，谷德昭婉拒接受访问，并谓：「有心、有心！」

谷薇丽丧礼以天主教仪式进行

谷薇丽丧礼以天主教仪式进行，灵堂以白色布置为主，横匾写上「永远怀念」，遗照上的谷薇丽面上带著微笑，灵堂中央前摆放鳏夫林炯炽的粉红花牌，两旁摆放胞弟谷德昭、姪女谷祖琳的花牌。灵堂内亦摆放了圈中好友致送的花牌，包括有岑建勋、赵雅芝夫妇、陈善之、张学友夫妇、郑中基、洪金宝、周星驰、关锦鹏、钟珍、林孝贤、谭咏麟、刘伟强、薛家燕、张艾嘉、陈庆嘉、陈辉虹与黄丹仪、区丁平与太太毛舜筠、许鞍华、于仁泰、高志森等，致送花牌怀悼念。

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谷薇丽在圈中人缘甚广

谷薇丽活跃于八、九十年代的香港电影黄金时期，曾参与制作逾20部脍炙人口的经典作品，在圈中人缘甚广，不少圈中好友致送花牌悼念，当中包括有刘嘉玲、梁朝伟、利雅博、张达明、连炎辉、卢冠廷、张婉婷、李居明、田启文、麦当雄、林珊珊、陈淑芬、周润发夫妇、郑伊健、陈奕迅联同太太徐濠萦、女儿陈康堤致送花牌等，将灵堂门外形成一片花海。

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