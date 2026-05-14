向佐、郭碧婷「长期分居」爆危机？ 向太亲揭儿子与媳妇真实关系

影坛大亨向华强与太太陈岚（向太）曾就财产规划，担心被两子败光家业，打算成立信托基金，并将所有遗产交予大仔向佐的台湾妻郭碧婷管理。近日郭碧婷现身活动时，提到与老公向佐长期维持异地分居，向太为此回应儿子与媳妇私下的真实状态。

郭碧婷只在乎向佐跟仔女联系

向佐与郭碧婷于2019年结婚，二人婚后诞下一对仔女，凑成一个「好」字，但郭碧婷当年怀孕时，又屡传与向佐与闹婚变，直至近一、两年才平息传闻。郭碧婷在近期公开现身时，被问到与老公的关系，郭碧婷直言：「其实我基本上只在乎小孩跟他有没有联系。」奶奶向太为此开腔交代。

相关阅读：向太罕谈次子向佑认「慈母多败儿」：他只要钱 曾因袭击等罪被囚半年狱中生活曝光 获猛人照顾

向太在访问中被问到儿子向佐与新抱郭碧婷因为工作分隔两地，作为长辈会否替二人感到担忧？向太坦言自己完全不担心：「他们常见面的啊，我们从来没有瞎操心。」向太还进一步爆料，指出只要向佐一有空档，就会飞到台湾陪伴妻儿，而郭碧婷同样十分体贴，时常会提前了解老公的行程，带一对仔女去剧组探班。

向太爆料向佐夫妇见面次数

向太笑称向佐与郭碧婷的见面次数，其实「比大众想像得还要多很多」，只是二人很有默契地选择不对外张扬，低调地守护专属一家四口的温馨时光。向太而指现代科技帮忙不少，向佐与郭碧婷基本上每日都会视像「见面」，分享彼此生活点滴：「现在太方便了，所以不觉得好像分两地居住，这跟以前不太一样了。」向太直接粉碎外界对二人感情生变的疑虑。

相关阅读：富二代男星被阿妈狂踩冇才能！家产分配细节大公开 父母宁卖公司拒让子继承 连物业都冇份？