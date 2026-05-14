Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

向佐、郭碧婷「长期分居」爆危机？ 向太亲揭儿子与媳妇真实关系

影视圈
更新时间：20:00 2026-05-14 HKT
发布时间：20:00 2026-05-14 HKT

影坛大亨向华强与太太陈岚（向太）曾就财产规划，担心被两子败光家业，打算成立信托基金，并将所有遗产交予大仔向佐的台湾妻郭碧婷管理。近日郭碧婷现身活动时，提到与老公向佐长期维持异地分居，向太为此回应儿子与媳妇私下的真实状态。

郭碧婷只在乎向佐跟仔女联系

向佐与郭碧婷于2019年结婚，二人婚后诞下一对仔女，凑成一个「好」字，但郭碧婷当年怀孕时，又屡传与向佐与闹婚变，直至近一、两年才平息传闻。郭碧婷在近期公开现身时，被问到与老公的关系，郭碧婷直言：「其实我基本上只在乎小孩跟他有没有联系。」奶奶向太为此开腔交代。

相关阅读：向太罕谈次子向佑认「慈母多败儿」：他只要钱  曾因袭击等罪被囚半年狱中生活曝光  获猛人照顾

向太在访问中被问到儿子向佐与新抱郭碧婷因为工作分隔两地，作为长辈会否替二人感到担忧？向太坦言自己完全不担心：「他们常见面的啊，我们从来没有瞎操心。」向太还进一步爆料，指出只要向佐一有空档，就会飞到台湾陪伴妻儿，而郭碧婷同样十分体贴，时常会提前了解老公的行程，带一对仔女去剧组探班。

向太爆料向佐夫妇见面次数

向太笑称向佐与郭碧婷的见面次数，其实「比大众想像得还要多很多」，只是二人很有默契地选择不对外张扬，低调地守护专属一家四口的温馨时光。向太而指现代科技帮忙不少，向佐与郭碧婷基本上每日都会视像「见面」，分享彼此生活点滴：「现在太方便了，所以不觉得好像分两地居住，这跟以前不太一样了。」向太直接粉碎外界对二人感情生变的疑虑。

相关阅读：富二代男星被阿妈狂踩冇才能！家产分配细节大公开 父母宁卖公司拒让子继承 连物业都冇份？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
02:55
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
大国外交
1小时前
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
饮食
9小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
11小时前
青马密斗货车酿三车串烧 管制区男职员重创不治 另有5人受伤
青马密斗货车酿三车串烧 管制区男职员重创不治 另有5人受伤
突发
57分钟前
乐风集团创办人周佩贤今年3月遭呈请破产，她前日烧炭轻生，旗下乐风资本昨亦遭入禀呈请清盘。资料图片
乐风创办人周佩贤烧炭轻生 旗下乐风资本遭入禀呈请清盘 周佩贤亦遭呈请破产6.16开庭
社会
7小时前
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
01:27
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
影视圈
4小时前
连锁酒楼晚市震撼优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180 星期一至日5:30pm起供应
连锁酒楼晚市震撼优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180 星期一至日5:30pm起供应
饮食
5小时前
中美元首举行双边会谈。 美联社
习特会︱中美两边会谈阵容强大 一文睇清两国参与官员名单
即时中国
7小时前
屯公巴士「AV痴汉」专拣少女播咸片 大量受害女指证 家属发长文求饶爆「惊人内情」反惹公愤｜Juicy叮
屯公巴士「AV痴汉」专拣少女播咸片 大量受害女指证 家属发长文求饶爆「惊人内情」反惹公愤｜Juicy叮
时事热话
6小时前
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
旅游
8小时前