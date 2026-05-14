邓丽欣办画展15幅新作难定价 赞吴雨霏是「超人妈妈」自认无信心24小时凑B 避谈捧旧爱方力申红馆骚：心里支持他

邓丽欣(Stephy)今日在会展举行个人第二个画展《常。在》开幕礼。她表示，特别为这画展重新画一批新画作合共15幅，从思考到落笔画，合共花了超过两个月时间才能超额完成，她透露，这次感到很大压力，因为跟上次画展完全不同，在这画展中同场有其他国家的画家放置了大量靓画，这是压力来源之一，另一压力便是销售方面，因为想尽量筹多些善款捐给慈善机构。

邓丽欣拒绝男友认购《常在》画作

她表示，在定价上感觉十分困难，因为自己创作的每一幅画，总会觉得是价值不菲，每幅都是自己的宝贝，由于这画展的限制是「负担得起」，所以定价不想太贵，希望能有更多人接受到，她笑言：「在我心目中每幅画都是超过10万元以上，在我身后这幅《常在》是我这次最钟意的一幅，也是这次最大的一幅画作，想带给人平静感，这是我想做到的事。」问到可有要求男友来帮手推销？她指男友说过想买下这幅《常在》，但Stephy则要求男友给予其他人购买的机会，所以男友也很好，说明没有人买这幅画他便会买下。

邓丽欣大赞吴雨霏是「超人妈妈」

Stephy表示，早前已经到过好友吴雨霏（Kary) 家中，探望新加入成员寄养 BB，更大赞Kary很犀利，很佩服她，也替她感到骄傲，已有三个小朋友，觉得她是超人，照顾得孩子那么好还有自己的时间，她真的很伟大，她真是母爱泛滥很钟意小朋友，而且很有耐性IQ和EQ很高，在她家中感到很热闹也很替她开心。Stephy称，Kary很钟意照顾小朋友，但自己则爱玩其他人的小朋友，她说：「因我一想起要24小时照顾小朋友，我真的未必有这信心。」记者问她可否试生一个？她回应：「人生不是什么都需要去试。」她透露男友当天也有陪同到Kary家中：「他跟我一样，都是喜欢玩别人的小朋友。」被问到男友可有提出生小朋友？她却说：「没有，大家也有自知之明，未必适合，我们也有共识。小朋友还是随缘。」若真的有了会接受吗？她笑言：「希望人生不要有那么多意外发生，尽量跟随自己的计划之内，但讲到尾也是随缘吧！」

邓丽欣未获方力申邀请做个唱嘉宾

此外，旧爱方力申（小方）将于明晚举行红馆举行演唱会，Stephy 表示小方未有邀请她担任嘉宾，问到会否到红馆捧场？她即时推却，指自己这三天也要留守画展，记者提醒她展晚上8时关门，理应可赶及红馆？她说：「迟到便不好啦！我心里面都有支持他，也有跟他讲Good show！」记者请她见证小方红馆第一次，她笑言：「大家帮我见证啦，我也恭喜他的，是很开心的一件事，祝他Good show，你们帮我去睇啦！」

