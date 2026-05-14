谷德昭胞姊谷薇丽今设灵 横匾「永远怀念」诉哀思 周润发梁朝伟花牌致哀向故友最后告别

谷德昭胞姊、资深电影人谷薇丽（Linda）月初离世，享年73岁。林谷薇丽丈夫为金源米业集团主席林炯炽。谷薇丽今日（14日）于香港殡仪馆设灵，翌日（15日）移灵圣约瑟堂举行仪式，之后奉移歌连臣角火化。。灵堂以白色布置为主，横匾写上「永远怀念」。谷薇丽圈中人缘甚广，不少圈中好友致送花牌悼念，当中包括有刘嘉玲、梁朝伟、利雅博、张达明、连炎辉、卢冠廷、张婉婷、李居明、田启文、麦当雄、林珊珊、陈淑芬、周润发夫妇、郑伊健、陈奕迅联同太太徐濠萦、女儿陈康堤致送花牌等，形成一片花海。

谷薇丽为香港电影贡献良多

谷薇丽活跃于八、九十年代的香港电影黄金时期，曾参与制作逾20部脍炙人口的经典作品。她早年毕业于香港大学英文系，由丽的电视助理编导起步，其后先后加入新艺城与德宝电影公司出任要职。直至90年代初，她更与进军国际的大导演吴宇森及著名监制张家振合组新里程电影公司。她担任监制的代表作多不胜数，当中包括由周润发与钟楚红主演的经典爱情电影《秋天的童话》、贺岁喜剧《富贵逼人》系列，以及周润发、张国荣与钟楚红合演的《纵横四海》等，将港产片进军国际影坛，为香港电影贡献良多。

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谷德昭约定谷薇丽下世做兄妹

谷德昭在六兄弟姊妹中排行最末，谷薇丽则排行第二，两人的姪女为知名艺人谷祖琳，家族在香港娱乐圈有深厚根基，谷德昭与谷薇丽姊弟情深，从小受谷薇丽的熏陶对电影产生浓厚兴趣，谷德昭曾透露二家姐带领和鼓励而入行，开启了编剧、导演及演员之路。对于二家姐谷薇丽的离世，谷德昭日前曾社交平台贴上合照撰长文悼念：「老二，我记得你曾经讲过，如果第日要离开呢个世界，最好就系不知不觉咁喺屋企，瞓觉中离去。天父您突然咁样召回咗老二，我相信您身边一定系好等天使用。如果有下一世，希望我哋继续做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顾你！Dear sis, I miss you very very very much！」悼念长文如下：