谷德昭胞姊谷薇丽今设灵 横匾「永远怀念」诉哀思 周润发梁朝伟花牌致哀向故友最后告别
发布时间：15:37 2026-05-14 HKT
谷德昭胞姊、资深电影人谷薇丽（Linda）月初离世，享年73岁。林谷薇丽丈夫为金源米业集团主席林炯炽。谷薇丽今日（14日）于香港殡仪馆设灵，翌日（15日）移灵圣约瑟堂举行仪式，之后奉移歌连臣角火化。。灵堂以白色布置为主，横匾写上「永远怀念」。谷薇丽圈中人缘甚广，不少圈中好友致送花牌悼念，当中包括有刘嘉玲、梁朝伟、利雅博、张达明、连炎辉、卢冠廷、张婉婷、李居明、田启文、麦当雄、林珊珊、陈淑芬、周润发夫妇、郑伊健、陈奕迅联同太太徐濠萦、女儿陈康堤致送花牌等，形成一片花海。
谷薇丽为香港电影贡献良多
谷薇丽活跃于八、九十年代的香港电影黄金时期，曾参与制作逾20部脍炙人口的经典作品。她早年毕业于香港大学英文系，由丽的电视助理编导起步，其后先后加入新艺城与德宝电影公司出任要职。直至90年代初，她更与进军国际的大导演吴宇森及著名监制张家振合组新里程电影公司。她担任监制的代表作多不胜数，当中包括由周润发与钟楚红主演的经典爱情电影《秋天的童话》、贺岁喜剧《富贵逼人》系列，以及周润发、张国荣与钟楚红合演的《纵横四海》等，将港产片进军国际影坛，为香港电影贡献良多。
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谷德昭约定谷薇丽下世做兄妹
谷德昭在六兄弟姊妹中排行最末，谷薇丽则排行第二，两人的姪女为知名艺人谷祖琳，家族在香港娱乐圈有深厚根基，谷德昭与谷薇丽姊弟情深，从小受谷薇丽的熏陶对电影产生浓厚兴趣，谷德昭曾透露二家姐带领和鼓励而入行，开启了编剧、导演及演员之路。对于二家姐谷薇丽的离世，谷德昭日前曾社交平台贴上合照撰长文悼念：「老二，我记得你曾经讲过，如果第日要离开呢个世界，最好就系不知不觉咁喺屋企，瞓觉中离去。天父您突然咁样召回咗老二，我相信您身边一定系好等天使用。如果有下一世，希望我哋继续做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顾你！Dear sis, I miss you very very very much！」悼念长文如下：
林谷薇丽 LINDA 我二家姐
细个嘅时候好乖，读书好叻，香港大学毕业。
跟住佢加入咗丽的电视做助理编导，佢好享受佢嘅工作，认识咗好多有趣嘅人，佢哋都成为咗二家姐一生嘅好朋友。后来辗转喺新艺城、德宝电影公司担任要职。传世作品包括有：纵横四海、我爱扭纹柴、辣手神探、秋天的童话……
后来佢结咗婚，跟住有咗小朋友。LINDA除咗好照顾自己嘅家庭，亦都好照顾自己兄弟姊妹，即系我。LINDA经常亲手落厨请食饭，几位家姐当中，佢包山东水饺最叻，煮嘢食嘅材料都好讲究，甚至连酸姜都系自己浸、香叶都系喺自己花园种㗎。
除咗照顾佢爱嘅人，佢亦将佢嘅爱分俾有需要嘅人，佢担任香港血癌基金主席超过20年，联同梁宪孙教授、陈宝珠女士、奚仲文先生同埋朱祖儿先生一齐无偿出力推广。香港血癌基金筹得嘅善款帮助咗好多患有血癌嘅病友，令佢哋得到更好、更新嘅药物治疗，亦都令佢哋嘅生活质素得到提高。我细个嘅时候，因为二家姐已经喺新艺城、德宝做紧嘢，所以佢成日会带好多未上映嘅电影录影带返嚟屋企，佢又唔介意俾我睇，我谂我对电影嘅兴趣就系由𠮶时开始。
后来我读完书返香港，二家姐已经系一位非常成功嘅电影监制，凭住佢嘅关系，我顺利加入电影圈，前辈们都因为好人缘嘅二家姐而好关照我。最初二家姐有担心唔知我适唔适合做电影，几年过去，我继续有得做，仲做得唔错，养得起自己，亦带俾好多好多好多观众欢笑，我见到二家姐面上有为我感到骄傲嘅笑容。
我哋两个同生肖，性相近，好好倾。年纪越大，我哋越亲近，后来我再亲热啲叫佢做老二。老二成日同朋友食饭都带埋我去，我又跟埋去， LINDA嘅老友钟珍话：「你咁大个人都算黐家姐㖞！」系呀！我系㗎！我哋每个礼拜都会见两、三次面，每晚都会通过WhatsApp，倾吓电影、倾吓世界大事、倾吓八卦、倾吓拼多多有咩平嘢卖，老二临走前𠮶晚我哋都有通WhatsApp，佢话个 Omakase好好食！
老二，我记得你曾经讲过，如果第日要离开呢个世界，最好就系不知不觉咁喺屋企，瞓觉中离去。天父您突然咁样召回咗老二，我相信您身边一定系好等天使用。老二啊，你离开咗，我失去咗一个二家姐、一个好老师、一个好朋友。我哋好挂住你！我哋一家人都好怀念你带俾我哋嘅好时光、好回忆。我哋会继续好好哋互相照顾，亦会将乐于帮助别人嘅心 Pay It Forward 。
我哋会记得，每次你煮好饭，好紧张又好好笑容咁问我哋：「点啊？得唔得啊？有冇食晒啲嘢啊？」有啊老二，我哋食得好开心，每次都食晒你啲嘢。我屋企雪柜仲有你俾我嘅木瓜仔，多谢你！老二，如果有下一世，希望我哋继续做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顾你！Dear sis, I miss you very very very much！