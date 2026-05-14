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周永恒内地妻怒轰周晓彤有手有脚唔好靠男人养 拒被消费护子爆粗反击：唔轮到其他人指手画脚

影视圈
更新时间：19:30 2026-05-14 HKT
发布时间：19:30 2026-05-14 HKT

前女团 MVG 成员周晓彤（Ivy）近日现身ViuTV节目《晚吹 - 怨女俱乐部》，在镜头前情绪崩溃、声泪俱下，揭开前男友周永恒鲜为人知的暗黑面！周晓彤爆出惊人内幕，指控周永恒在处理前妻官司期间，竟将亲生儿子当作谈判筹码，以此向家人勒索金钱，更一度采取极端手段「收埋个仔」，导致孩子多次被逼转校无法正常上学，周晓彤表示曾答应过孩子会保护他并曾向她倾诉，坦言「唔想父母一齐」。

周永恒内地妻陈薇爆粗寸爆周晓彤

周永恒的内地妻陈薇（Britni）昨日（13日）在IG限时动态发文爆粗寸爆周晓彤：「你钟意做访问日日做我都无X权干涉，但麻烦唔好不明不白就搬弄是非，消费埋我同小朋友，讲嘅又唔系事实。我回唔回应系我选择，并唔系我有痛脚所以唔方便回应。每次访问都要摆我仔上枱，咁有爱心我建议你自己生返个。作为阿妈我有权保护自己小朋友，唔轮到其他人指手画脚。咁大个人有手有 脚，就自力更生唔好靠男人养，揾份工又好进修下又好，做啲有意义嘅嘢，试下揾份工，当你放工返到屋企，攰到剩系想冲凉就瞓嘅时候，就冇精力节外生枝㗎啦。」

相关阅读：周永恒当儿子筹码向家人拎钱？禁返学累子狂转校 周晓彤呻被威胁复合：佢人前扮正常

 周晓彤拒绝回应「唔好SEND畀我」

其后周晓彤亦有在限时动态留言：「唔好再提，唔好SEND畀我。」但未有再进一步谈及事件。当日「世纪渣男」周永恒（Roy）因被爆在港铁车厢内与女子亲暱相拥，传出背内地妻陈薇（Britni）再度「偷食」后，周永恒澄清相中人是其太太陈薇，不存在出轨问题，但周晓彤突然公开数臭周永恒瞒婚，结果两人纠缠一度没了没完。虽然周永恒有感非公众人物，毋须公开婚姻状况，其后陈薇胆罕有地谈及婚姻状况：「本来真系私事唔想多作解释，但避免事件继续发酵。现时对方屋企正处理紧白事，当日本人系陪同对方奔丧。本人较早前已委托律师处理紧离婚程序，程序进行紧差唔多一 年，解释完，唔想再浪费社会资源啦，希望事件告一段落。」

周晓彤声称为保护小朋友站出来

周晓彤在节目上表示周永恒为了挽回公众形象，竟然逼她上演「复合戏」：「如果日后大家见到我哋复合，我只可以讲，一系我被逼、被要挟，无办法之下唯有配合！」面对持续的威胁和跟踪，周晓彤曾提出分手超过一百次都未能成功，又曾多次报警求助：「次次报警佢就喺人前扮冇嘢，扮正常，到啲警察带走咗佢，佢咪又返嚟烦我。」不过周晓彤今次之所以站出来，其中一个重要原因是为了周永恒的儿子，因为她曾亲口答应过会保护小朋友，小朋友亦曾向她表示不想爸爸妈妈在一起「因为佢哋成日嗌交」，周晓彤指控周永恒在与前妻打官司期间，以儿子作筹码向对方家人索取金钱，更收起儿子不让他上学：「搞到学校都转咗好多间。」

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