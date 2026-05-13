爱回家丨张龙、贾名升同日宣布离巢 黄耀煌感叹16年不负初心 邹兆霆暗寸斗争比剧集更精彩

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》饰演接龙保安「张龙」黄耀煌与「Rebecca叶碧嘉」沈可欣的姊弟恋复合无望！「张龙」黄耀煌今日（13日）在社交平台贴出剧照宣布离巢：「十六载光阴：不负初心，勇敢出发。16年是一段足以让少年成长为男人的岁月。今天，我正式为这段在TVB的职业生涯划上句号。」

「贾名升」邹兆霆宣布离巢

饰演「贾名升」的邹兆霆（Anthony）今日亦宣布离巢：「在 TVB 的3100多天里，这句对白听过无数次，也看过无数次。今天，我终于要亲自演绎这场『离巢』的大结局。『各位观众，本剧集已播映完毕。』​ 我要去转舞台了，去看看外面那个不同的世界。谢谢每一位合作过的伙伴，愿你们在未来的日子里，依然能保持这份在逆境中生存的幽默感。​江湖再见。」

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黄耀煌渴望去看看外面世界挑战更多

「张龙」黄耀煌今日宣布与TVB结束16年合作关系，回望这段由少年成长为男人的岁月，他说：「回首这 5800 多个日子，最难忘的不是聚光灯下的瞬间，而是那些在深夜里自我怀疑，却依然选择坚持的韧性。曾经也想过放弃，但幸运的是，每当走到十字路口，总会遇到一些前辈和伯乐拉我一把，给我机会，让我明白「演员」这两个字背后的重量。感谢公司多年的栽培，让我从一个懵懂的艺训班学生，变成了拥有「满仔」、「周副官」、「张龙」等角色的黄耀煌。谢谢每一位合作过的监制、导演、台前幕后兄弟姊妹，还有每一位曾在电视机前为我停留的观众。这16年，我学会了在等待中沉淀，在角色中生活。离开这个遮风挡雨的家需要勇气，但我更渴望去看看外面的世界，挑战更多的可能性。感恩过去一切的磨练，成就了今天不轻言放弃的我。未来，我会带著这份坚持和热诚，在不同的舞台继续努力。我们江湖再见！#16年新篇章江湖再见」

黄耀煌试过11个月几乎都只有底薪

其实在今年3月播出的一集，已安排「Rebecca叶碧嘉」沈可欣为救爱郎，不惜落场豪赌并赢回「张龙」黄耀煌的自由，但对赌期间，因「张龙」黄耀煌暗自偷笑，「Rebecca叶碧嘉」彻底心碎，最终两人分手收场。剧集播出后，不少观众留言表示失望，觉得为了安排黄耀煌退出《爱回家》剧组，安排两人分手的原因太过牵强，当时已有传黄耀煌即将与TVB完约离巢。不少好友留言祝福「张龙」黄耀煌，袁文杰说：「耀煌，我的好拍档，加油。」陈自瑶说：「祝前路一片光明，加油！」「张龙」黄耀煌在第24期艺训班毕业后加入TVB，曾在娱乐新闻台担任做主持，后来被安排拍剧，多年来只演出大配角，亦未试过有感情线，只曾在《大酱园》中只是单恋与及在《大帅哥》与古明华演一对。黄耀煌曾在节目《七线人弃王》中透露，试过一个月入有5万元，但其余11个月几乎都只有底薪：「慢慢做耐咗，啲人唔觉得你系新人，骚钱又贵咗就变相唔会揾你，已经好耐冇试过超过2、3万的骚钱啦，有时觉得自己7线都唔系，都唔知系咩位置。」

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「贾名升」邹兆霆亲自演绎离巢大结局

邹兆霆在《爱回家》的演出戏份不多，曾被安排追「熊心如」苏韵姿失败收场，今日他在宣布离巢：「在 TVB的3100多天里，这句对白听过无数次，也看过无数次。今天，我终于要亲自演绎这场『离巢』的大结局。八年六个月，这段时间足够让一个实习生变成『老油条』，也足够让我在将军澳的风雨中，学会如何用最专业的笑容，去面对最令人无语的Script。说不舍是真心的，我不舍的是那群在录影厂一起挨过通宵、在 canteen 互相取暖的战友。我们之间的情谊，比任何的肥皂剧都要真挚。但除了感动，我也得感谢这间公司对我的『全方位磨练』​感谢万能侠般的培训，让我明白一个人的潜能是无限的，​感谢这里教会我原来现实中的职场斗争，真的比剧集更精彩、更不讲逻辑。​ 这八年半，我见证过电视城的兴衰，也参与过无数次「紧急突发」的挑战。我把最好的青春留在了这片填海区，回馈了我一对深邃的黑眼圈，以及一身在任何极端环境下都能生存的本领。『各位观众，本剧集已播映完毕。』​ 我要去转舞台了，去看看外面那个不同的世界。谢谢每一位合作过的伙伴，愿你们在未来的日子里，依然能保持这份在逆境中生存的幽默感。​江湖再见。」