谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败

谢瑞麟珠宝（417）创办人谢瑞麟之子、谢达峰（Tommy）及太太谢邱安仪（Annie）的女儿Atalie去年3月在ROSEWOOD酒店举行盛大婚礼，当时以逾百万出场费邀得新晋「乐坛天王」MC张天赋为婚宴担任表演嘉宾，片段迅即在Threads疯传，为珠宝创办人的孙女的Atalie，佩戴巨型流星锤龙凤鈪已经吸晴，有网民留言：「呢个wedding 无得输啦，听闻系新娘子妈妈安排，真系世上只有妈妈好。」

Bethany直言不后悔19岁生BB

近日谢瑞麟另一孙女、谢达峰的女儿Bethany Tse以KOL身分现身，原来25岁的她已经是3孩之母，她透露自己怀第一胎时年仅19岁，当时就读大学一年级，为生B需休学了一年半，甚至不敢认识新朋友，因为怕「有咗朋友就想去玩」，Bethany在最后一个学期怀上了第二胎，她未有放弃学业，结果与同龄人一样准时毕业，Bethany直言不后悔生BB：「后生妈妈唔一定等于失败。」

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谢瑞麟孙女Bethany向KOL之路进发

谢瑞麟孙女Bethany的Instagram简介写上「嫁了给韩国人的港女」并注明「COUPLE | BEAUTY | FAMILY」，相信她是向KOL之路进发。日前Bethany贴上一段影片，分享成为三子女之母的心路历程：「19岁生第一个孩子，25岁时已经有三个子女。很多人都觉得我的人生应该已经『完了』，因为在不少人的眼中，年轻妈妈就等于失败。而坦白说，失败的比例的确是高，因为太年轻、思想未成熟，容易冲动，也容易作出错误的决定。所以我并不是想鼓励大家早生小朋友，但我想说的是，年轻妈妈不代表一定会失败。我同我老公一齐无几耐之后，我就已经有咗BB。𠮶阵时我19岁，连大学一年级都未读完。生完之后，我停学咗一年半，之后再重新返番去读书。当其他人大学放学去玩、去拍拖、去旅行嘅时候，我每一次一落堂就即刻返屋企凑BB。我甚至一个朋友都无识过，因为我惊如果有朋友，我就会想去玩。我唔想俾人觉得有咗小朋友之后，就等于人生停顿咗。就算我停学咗一年，我都尽努力同我同龄嘅人同年毕业。而喺我最后一个学期，我仲有咗第二个孩子。当时我一路大住肚一路赶project。」

Bethany称人生无一条路是注定会失败

Bethany还表示每日不停做相同的事：「一朝早起身凑小朋友，夜晚就等全部小朋友瞓晒之后，我就开始工作。凌晨我也要起身几次喂奶。我已经唔记得咩叫真正嘅weekend。有好多人都问我有无后悔过咁早生小朋友，但我每一次都好坚定咁回答，一定没有。从小我都好渴望拥有自己嘅家庭。虽然我从来都无谂过，我会用呢种方式、喺呢个年纪去开始。但我真系好感恩，感恩19岁𠮶年，我大女出现喺我人生。我真系完全无法想像，如果无咗佢，我而家嘅人生会变成点样。我并不是想说，年轻生孩子是一件啱嘅事，只是想讲，人生无一条路是注定会失败。」Bethany的经历引来不少人留言：「妳好叻好勇敢好利害！坚持为建立家庭而努力。」、「好后生好靓好尽责，真系唔容易呀。」、「虽然系年轻妈妈，但你都好尽责照顾小孩子，但一定做自己钟意做嘅事。」、「其实之后啲仔女好早就长大，40几岁佢地大学毕业，大巴青春可以做自己想做的事。」

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