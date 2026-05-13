第79届康城影展丨巩俐孖珍芳达为开幕礼致词 狄美摩亚谈AI冲击：创作灵魂无法复制 名导彼德积逊获颁荣誉金棕榈奖

第79届康城影展昨日（12日）正式揭幕！内地著名女星巩俐昨晚在影展开幕礼上，联同传奇荷里活女星珍芳达（Jane Fonda）一起登台致词。席间珍芳达提及电影是发声的力量，言论带有浓厚政治味道，而政治和AI科技亦成了今届影展的重要议题。

巩俐第21次现身康城影展

在昨晚的开幕礼上，巩俐与珍芳达分别以东、西方电影人角度，解读「电影的力量」。巩俐一开始就说道：「珍来自西方，我来自东方，今晚我们并肩站在这里，这就是康城电影节的魔力。」已是第21次现身影展的巩俐表示，她很荣幸地每次在康城都是代表着中国电影。她形容电影超越语言、文化和世代，「它诉说着我们共享的东西：人类情感。」巩俐进一步指出，电影让人们得以相遇、相通，「这就是电影的力量。」珍芳达则接续表示，正是这股力量，让所有人这夜共聚一堂。她强调自己始终相信「发声的力量」，无论是银幕内外，甚至来自街头的声音，在当今时代都格外重要。她认为电影一直都是一种反抗行动，「因为我们讲述故事，而故事构成文化，也让人们对边缘群体产生共情。」最后珍芳达强调在康城最重要的是故事，以及讲述故事的勇气。

狄美摩亚、赵婷等评审出席记者会

在昨日较早前，影展评审团主席朴赞郁就率领狄美摩亚（Demi Moore）、赵婷、Ruth Negga、Stellan Skarsgard、Laura Wandel、Diego Cespedes、Isaach de Bankole，以及Paul Laverty等评审出席记者会。席间记者问到在国际局势日益紧张的背景下，政治与艺术之间关系的问题。朴赞郁答道：「将政治和艺术视为对立的概念本身就很奇怪，电影不应仅仅因为包含政治论点就被视为艺术的敌人，也不应仅仅因为不包含政治论点就被排除在外。」另一评审苏格兰编剧Paul Laverty谈到政治，就不禁赞扬以苏珊莎朗顿（Susan Sarandon）主演电影《末路狂花》为主题的影展海报：「看到像苏珊莎朗顿、谢菲亚巴登（Javier Bardem）和麦克路化奴（Mark Ruffalo）因为反对在加沙杀害妇女儿童而被列入黑名单，难道不令人感到愤慨吗？荷里活那班做这些事的人真可耻。」也许正因为荷里活主流大玩政治封杀，以致荷里活电影完全绝迹于今届影展。

伊力查活颁奖给恩师

而狄美摩亚则谈论到各行各业正面临AI冲击，她坦言人类对抗AI会是场必输的战争，重点在于有没有想好如何与AI共存，以及有没有先做好保护自己的方法。虽然她坦言暂时好像大家都还未准备好，不过她安慰大家不用太恐慌，艺术创作的灵魂无法复制，这就是人类的最大优势。此外，昨晚开幕礼上亦颁发了荣誉金棕榈奖给《魔戒》系列名导彼德积逊（Peter Jackson），大会更请到在《魔戒》系列中扮演「佛罗多」的男星伊力查活（Elijah Wood）颁奖给恩师。彼德致词时搞笑地说：「我一直没搞明白我为甚么能获得金棕榈奖，我不是那种会去拿金棕榈奖的人。」