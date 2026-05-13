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爱回家丨被誉为造星工厂成功捧红多位艺人 「金城安」周嘉洛跃升男一 「大小姐」林淑敏人气超越一线花旦吸金力惊人

影视圈
更新时间：16:40 2026-05-13 HKT
发布时间：16:40 2026-05-13 HKT

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》近日有报道指暂定播到7月便告终，TVB将计划打造另一全新处境剧接棒，「熊若水」吕慧仪回复《星岛头条》表示目前仍有与剧组开工拍摄：「我都唔系好知拍到几时，不过总有完结嘅时候嘅。」「熊树根」刘丹接受电话访问亦表示：「我都系睇到新闻先知，因为我这两日都放假，所以未见到同事，等我听日返去了解一下。」

《爱回家》多年来不少演员加入获得观众关注

自2017年2月20日《爱回家》首播至今，已播出超过2,800 集，称得上陪伴不少观众成长。因剧情发展有不少角色，多年来不少演员加入，当中不乏出身自艺训班与及《香港小姐竞选》的佳丽，他们因参演剧集获得观众关注，不单演技获得奖项肯定，甚至获得更多演出机会。

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《爱回家》被誉为「造星工厂」捧红不少演员

被誉为「造星工厂」的《爱回家》多年来捧红不少演员，第一时间联想到「金城安」周嘉洛。周嘉洛以26岁之龄打破 TVB 历史，夺得《万千星辉颁奖典礼》「最佳男配角」，现已成为多套正剧的第一男主角。「朱凌凌」饰演「朱凌凌」一角，凭阳光外型深受欢迎，成功夺得「飞跃进步男艺员」，并跃升为多部重头剧的主角。马贯东饰演的「博士」秦博思，与「Mandy」谢芷伦的情侣档大受观众欢迎，不过因谢芷伦「离家」变相令马贯东亦,要暂别剧组，剧情讲述「博士」马贯东决定飞往英国陪「Mandy」谢芷伦），因此与老板「熊树根」刘丹辞职，马贯东曾发文感激《爱回家》带给他的一切：「台前每一位前辈、演员和幕后每一位工作人员的教导、包容、支持和鼓励令我获益匪浅，十分感恩。每天努力学习，每天进一少步。今天短暂离开，愿在不久的将来会呈现一个更好的马贯东回来这个家。」饰演「Candy」的叶蒨文和饰演「Elaine」的李芷晴，亦因此剧而受观众留意两人在2025年以「爱回家女神」的名义参与恋爱综艺节目《女神配对计划》。

《爱回家》赋予绿叶演员极大发挥空间

《爱回家》赋予绿叶演员极大的发挥空间，多位甘草艺人因角色性格鲜明而身价暴涨。饰演「大小姐龙力莲」的林淑敏，将横蛮却专情的「大小姐」演得入木三分，人气甚至超越众多一线花旦，成功夺得「最佳女配角」并接拍大量广告。饰演「宋瑞辉」的许家杰与「大小姐龙力莲」林淑敏组成「莲辉CP」爆红，成功甩掉以往局限的「御用古惑仔」形象，晋身核心演员。「KC」欧瑞伟与「 Terry」李伟健舅姪组合极具喜剧感，令其人气飙升，广告及商演不断。「群姐 」许思敏原本只是特约演员，因饰演清洁工「群姐」表现亮眼而大受网民欢迎，一度登上网民票选的「爱回家女神」榜首，并获签TVB正式艺员合约，近期有「群姐 」许思敏的陈年旧照曝光，网民惊叹其年轻时拥有深邃五官，原来她的太婆是俄罗斯人，这份「反差萌」让她持续保持高人气。 「满口仁义道德」和「极度保守自律」著称的「谭校长谭道德」陈荣峻与妻子「谭何容仪」吴香伦合称「道德夫妇」，两人无论在戏里戏外都展现出极高的默契。虽然外表正经，但剧情常安排他遇到尴尬或「破功」的情况，例如曾与「熊树根」刘丹等人组成乐队「大四喜」唱 Rap，甚至有时会出现「反白眼」等爆笑表情，还因其过于严谨的风纪性格闹出不少笑话。初期对女儿「Bonnie」林凯恩与「金城安」周嘉洛的恋情多番阻挠，制造了无数矛盾与笑点。

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新晋演员此剧作为踏脚石成功开拓知名度

与「熊树根」刘丹饰演「欢喜冤家」的「食屎陈师奶」孙慧莲，连富商刘銮雄（大刘）都曾经在记者会上表示每晚都睇《爱回家》并形容她是「呢个系诸师奶、八师奶」，其后剧组安排「熊树根」刘丹和「食屎陈师奶」孙慧莲上演一段初恋味十足的「世纪之吻」，有人形容这一吻是有史以来最好睇的一集。」「陈生」黄志荣台词虽少，但与陈师奶的互动极具喜感。去年年底有网民拍到他独自搭地铁及开的士，爆出他入行多年仍靠副业维持生计，事件不但没有让他形象受损，反而获得网民一致赞赏他自食其力，称其为「最值得尊敬的甘草」。姜丽文（Lesley）饰演的外佣「Liza」是剧中极受欢迎的角色，她以一口维妙维肖的「菲式广东话」爆红，形象忠诚、勤奋且充满喜感。「Liza」姜丽文与「池子孝」阮政峰两人跨越阶级的爱情故事深受网民喜爱，曾被封为剧中最合衬情侣之一，姜丽文凭此角色在《万千星辉颁奖典礼2021》夺得 「飞跃进步女艺员」，演技获得专业与观众双重肯定。不少港姐佳丽或新晋演员，以此剧作为踏脚石成功开拓知名度，「申瑞素」古佩玲近年戏份大增并站稳剧集核心位置，人气随剧集北上而急速上升。「葱头」丘梓谦因剧中角色被指影射人气男团成员姜涛而一夜爆红，随后在多部正剧如《反黑英雄》中表现亮眼。「Bonnie」林凯恩的乖乖女角色曾与「金城安」周嘉洛的感情线大受欢迎，成功奠定其演技派小花形象。

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