爱回家丨吕慧仪语带玄机亲回停拍传闻：总有完结嘅时候 刘丹放假惊闻「噩耗」待返工再了解

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》近日有传终于划上句号，有报道指日前TVB董事兼助理总经理曾励珍联同制作部助理总监文伟鸿（Jazz）突然召开紧急会议，向演员表示公司有意停拍兼更传出暂定播到7月便告终，TVB计划打造另一全新处境剧接棒，剧中演员得悉消息大感不舍，希望在公司开拍全新处境剧时有缘再聚。

吕慧仪语带玄机亲回停拍传闻

对于《爱》即将停拍的消息，《星岛头条》向「熊若水」吕慧仪求证：「剧集是否将于7月停拍与及剧组高层是否有其他指示或安排？」她只透过短讯回复表示目前仍有与剧组开工拍摄：「我都唔系好知拍到几时，不过总有完结嘅时候嘅。」「熊树根」刘丹接受《星岛头条》电话访问亦表示：「我都系睇到新闻先知，因为我这两日都放假，所以未见到同事。」问到高层曾励珍可有联络他谈到想拍新剧的想法？他表示没有，所以不知道细节，如果有新剧接力，就要看公司如何安排，「而家仲有拍紧，我听日开工呀！等我听日返去了解一下。」

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有传创作上遇上「樽颈位」

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》自2017年2月20日首播以来今已播出超过2,800 集，成为香港电视史上最长篇单部具有连贯剧情的处境剧，有报道指日前TVB行董事兼助理总经理曾励珍联同制作部助理总监文伟鸿（Jazz）突然召开紧急会议，向演员表示公司有意停拍兼更传出暂定播到7月便告终。有传创作上遇上「樽颈位」，再加上连戏演员多达50至60人，台前幕后耗费大量人力物力，整体开支相当庞大，虽然仍受到广告商垂青，但在经济效益下，TVB决推倒重来。

《爱回家》曾称霸三大黄金时段收视冠军

《爱回家》曾称霸三大黄金时段的收视冠军，但有指故事创作遇上严重樽颈，由日常家事写到办公室，甚至连妙想天开的「穿越」桥段也出动。剧情开始一味「抽水」，出现不少荒谬、胡闹及老土之作，加上但随著不少核心演员相继离巢，「熊家」及「龙家」两家人永远「唔齐人」。而且后期加入的新演员缺乏吸引力，未能留住观众目光，难以再创造出具代表性的经典情侣档，结果网民曾多次提出「弃剧」。

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