方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭「同居真相」为密友澄清没抑郁症：不要让她受委屈

乐风集团集团创办人及主席周佩贤昨日（12日）在九龙城太子道西211号寓所内烧炭案身亡。警方在昨午1时许接案到场，发现事主倒卧睡房床上，旁边有一盘烧过的炭，现场没有检获遗书，寻死原因仍在调查。有消息指周佩贤患有抑郁症多年，需定期覆诊及服药，约一周前，周佩贤曾向朋友透露面对严重财政压力，但表明不会寻死，惟至昨午时分其朋友收到她的寻死讯息，于是报警求助，可惜最终未能阻止悲剧发生。

方皓玟拒回应周佩贤死讯

周佩贤与方皓玟（Charmaine）份属好友，方皓玟于2021年与日籍老公离婚，有传与周佩贤同居加多利山寓所。方皓玟亦曾于2023年及2024年两次为乐风集团旗下楼盘「ELIZE PARK」及「UPPER PRINCE」担任代言人，当时方皓玟在活动上大赞楼盘属潜力股，其后有传媒向方皓玟求证周佩贤死讯时，她表明不想回应。直到今午（13日）方皓玟首开腔回应：「我们是邻居不是同居，我亦想帮她澄清，她并没有抑郁症，不要这样将一个死者受委屈。」

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方皓玟在2017年与日籍老公安田慎吾结婚，翌年于日本东京诞下儿子安田龙加（Luca），不过这段婚姻在2021年划上句号，方皓玟于社交平台上载一个圆型图案并宣布离婚：「我和Shingo分开了。本来是一件很个人的事，但我明白作为一个公众人物，必需亲自告诉大家，为免爱护我的人替我担心，更不希望我的亲人受到不必要的麻烦和伤害。能够相遇相爱并不代表可以相知相处，虽然爱没有分对错，但倔强的性格，总会对身边人造成或多或少的伤害，分开是保护这段关系的最好方法。Shingo仍然是我珍重的亲人，离婚并不代表终结。我们的爱将会在Luca的生命里延续下去。关于离婚这件事，希望能够以这段文字划上一个圆满的句号。」

方皓玟离婚后独力抚养儿子安田龙加，她曾表示：「因为𠮶时我同佢拍拖，佢又冇工开，攞唔到visa。咁我方便拍拖咪去结婚，攞个visa可以拍下拖咁嘛，对于我嚟讲，结婚唔系等于终身伴侣，只不过一张签咗名嘅纸，所以我觉得系一件无聊嘅事。」方皓玟亦继续以歌手身分在乐坛发展，方皓玟曾称儿子一点都不proud of 妈咪是一个歌手：「我问过佢你想唔想唱歌？好似妈咪咁样。我畀你学跳舞？佢话佢唔想做呢样嘢，净系想喺屋企凉冷气同打机。不过我最后都逼咗佢去学游水，佢都好proud of自己游水都几劲。同埋画画都拎好多奖，其实我哋之间系冇𠮶啲BB话，系平起平坐嘅讲嘢。」

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