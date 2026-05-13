谢霆锋、张栢芝传在港世纪会面  扒房影片泄密冲上热搜  育有两子被封圈中离婚模范

现年45岁的香港巨星谢霆锋，与前妻张栢芝虽然已离婚近15年，但两人的一举一动至今仍是外界焦点。近日，谢霆锋在IG上发布的一段香港探店影片，竟意外引爆网络热话，只因影片中出现的一把神秘女声，被无数网民认为与张栢芝的声音极其相似，令这对前夫妻疑似在香港秘密会面的消息冲上热搜，引发讨论，网民都估计二人为了儿子而见面。

谢霆锋探店影片女声成焦点

事件的开端是谢霆锋分享的一段标注为「我在香港吃过最好吃的牛排」的影片。片中，他戴著帽子、身穿白色运动衫，在餐厅内品尝牛扒，并用流利的英文与厨师交流。起初影片并无特别，但当他开始享用甜品Tiramisu时，背景突然传来一把低沉而略带沙哑的女声。

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女声辨识度高「撞声」张栢芝

敏锐的网民马上认出，这把辨识度极高的声音与张栢芝非常相似。由于两人近期都身处香港，加上张栢芝与三名儿子亦定居于此，「锋芝私下聚餐」的猜测迅速在网上发酵。粉丝及网民纷纷化身侦探，认为即使只是声音出现在影片中，也不能排除两人见面的可能性。

谢霆锋张栢芝为儿子见面？

外界普遍猜测，若谢霆锋与张栢芝真的会面，最大的原因必定是为了一对宝贝儿子Lucas和Quintus。两人对孩子的疼爱众所周知，一直努力扮演好父母的角色，母亲张栢芝对儿子的付出更是无微不至。她早前在母亲节骄傲地分享，大儿子Lucas在18岁考驾照时一次就成功通过。为了不让儿子因考试失败而感到失望，张栢芝特意花了比平时多出数倍的金钱，让Lucas有更多的时间在驾校练习，务求「熟能生巧」。她认为，只要是儿子喜欢并想做的事情，就应该全力以赴，这份育儿观也让Lucas成功考取驾照，更让Lucas立志考到驾照后要亲自接弟弟放学，兄弟情深。

谢霆锋与Lucas父子情如兄弟

另一边厢，虽然儿子们跟随母亲生活，但谢霆锋与他们的感情依然极佳，尤其与大儿子Lucas的关系更情同兄弟。近年，父子二人频频被拍到一同出游，从23年7月在澳洲一同滑雪，到去年8月现身杜拜现赛车，再到11月被目击共逛香港置地广场。当时谢霆锋虽一马当先，却不时回头关心儿子，而Lucas则与父亲保持适当距离，网民解读此举是谢霆锋为了保护儿子，避免他受到过多关注。尽管谢霆锋与张栢芝的会面传闻尚未得到证实，但从他们对儿子们共同的关爱与付出看来，为了孩子而保持友好联系，似乎是顺理成章。

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