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黄淑蔓八级声乐底牌曝光 公开16岁时穿校服自弹自唱旧片获疯传 网民跪求不要Del

影视圈
更新时间：22:15 2026-05-12 HKT
发布时间：22:15 2026-05-12 HKT

TVB 游戏节目《唱钱 》日前播出黄淑蔓（Feanna）现身挑战一集，她成功打低超级Monster歌曲《I Will Always Love You》获网民洗版式正评大赞，能有如此实力，其实Feanna早于中学时期，已接受正规和严格的音乐训练，并考获英国皇家音乐学院（ABRSM）八级声乐资格。趁网民热捧情况下Feanna昨晚上载了一段学生时期在校内练习唱歌的片段到网上，她留言：「16 years old me。Might delete later」。Feanna紥起长长马尾穿上校服在片中自弹自唱，爱唱电影歌曲的她练习的是电影《Dream Girls》由Beyonce所唱的一曲《Listen》。

黄淑蔓16岁已展现实力

当时还是16岁的Feanna已经展现自己的歌唱实力，由于她写上「Might delete later」这句话，引来网民留言，要求Feanna不要删除影片，又有网民留言「好听㖞，点解要delete?」、「师妹唱得好过好多职业歌手，希望有人发掘到你，唔好浪费天赋，btw n年前著过你件校服」、「睇嚟咁多年都进步唔多，都系咁好听」、「咪Del啦，妳啲 声应该要俾多吋人知道」等。

黄淑蔓毕业后全情投入终夺金像奖

虽然Feanna现在已经入行11年，但之前因在外国读书，只能在暑假或新年期间返港录音和宣传新歌，当时可说是半职业歌手状态，导致在乐坛成绩平平，2022年毕业后返港，正式全情投入歌唱事业的她，便继《差一点我们会飞》后，今年再次凭电影歌曲《华富一号》第二度夺得香港电影金像奖「最佳原创电影歌曲奖」。
 

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