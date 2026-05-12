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舞台剧大龙凤丨朱栢谦三度演同一角色感压力 大赞有廖子妤何嘉莉「两美相伴」是男人梦想

影视圈
更新时间：21:15 2026-05-12 HKT
发布时间：21:15 2026-05-12 HKT

舞台剧《大龙凤》导演兼主演朱栢谦与出炉影后廖子妤于剧中饰演夫妻，何嘉莉则饰演已故前妻，朱栢谦受访时笑言有两美相伴为男人梦想，盛赞两位才貌双全，演出完全是自肥！朱栢谦曾经凭相同剧目与角色获得剧帝殊荣，对再第三度演出自感压力：「要谂点突破已经有压力，加上有龙文康、张继聪两位好兄弟，唔想令佢哋失望。」其余演员班底相比此前演出亦大换血，朱栢谦作为导演觉得阵容鼎盛外，亦表示新鲜感十足连自己也未想像到效果如何。

廖子妤封后后想组女团

廖子妤于记者会上直言最期待与朱栢谦再合作，但二人竟由「继父女」变成「夫妻」，笑言其实与黄子华亦试过由「母子」变成演情人：「做演员好好玩，似人生不断轮回，上一世同身边嘅人都识，今世两个人又对住。」廖子妤上月荣封金像影后，有兴趣挑战不同工作，希望尝试创作剧本，若有机会自编自导自演亦不错，更笑指想组成女团：「人一世物一世梗系试下，揾余香凝啦佢跳舞唱歌都好劲！」或许在电影中能够实现女团梦，连过气女团偶像角色亦不放过。

廖子妤衣锦还乡返马来西亚 

廖子妤封后后透露已与男友卢镇业（小野）食寿司庆祝，但未有正式开香槟大肆庆祝希望能够后补，并透露将会衣锦还乡返回马来西亚：「会返马来西亚同屋企人食饭。（小野同行？）佢有戏开去唔到。我有好成绩爸爸妈妈好开心！」更透露父母非常支持自己，父亲不时于网络将廖子妤流传的相片转发到家庭通讯群组：「我怕两个妹会呷醋！」

何嘉莉未开始已经袋紧钱落袋

何嘉莉出道多年首次参演舞台剧，表示兴奋感觉多于紧张，盛赞演员班底强劲：「未开始已经袋紧钱落袋！」朱栢谦则预告观众将会对她感到耳目一新。何嘉莉透露演舞台剧最难处在于记熟台词：「因为对白一气呵成有困难，但围读之后信心已经多咗，经过密集排练会更容易入戏。」舞台剧将于暑假上演，亦要长时间排练，何嘉莉表示会请丈夫分担照顾女儿工作：「已经请老公攞定假凑女！」
 

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