港姐冠军林钰洧转行做地盘？晒建造业牌照挑战港版罗拉 曾与富商传绯闻从蜗居迁入豪宅

前TVB小生林俊贤的2022年港姐冠军女儿林钰洧（Denice），当选后工作量不多，不过「星二代」的身份令她备受关注。林钰洧在2024年加入处境剧《爱．回家之开心速递》并饰演接龙「初恋Cafe」侍应罗网，剧中她放下靓女形象，神还原「港版罗拉」的造型，但原来在现实生活中，林钰洧的身份可媲美「港版罗拉」。

林钰洧被赞非一般港姐冠军

林钰洧日前在IG贴上多张搬运look的造型相并说：「在剧集里做罗拉，现实中⋯⋯我都系罗拉，同角色最似嘅地方？我哋都揸住同一个建造业牌照。戏内戏外，一样咁钟意落手落脚，其实我好大力，6月20号牌照到期了，应唔应该renew呢？」不少网民留言表示惊讶并赞：「非一般港姐冠军。」

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林钰洧私生活比事业更为精彩

林钰洧入行多年私生活比事业更为精彩，除了与林俊贤的父女关系外，林钰洧参选前曾ViuTV星座节目《对号入座》中，自爆曾有过五位性伴侣，其中天蝎男在持久力和招式量上都最令她满意：「佢唔止靓仔，高大，喺床上有好多招式同持久，如果需要同天蝎座嘅男仔发生关系，系需要好大体力，佢会将妳反嚟反去，翻天覆地咁，好晕，流晒汗。」事件不单引起网民关注，林钰洧更被封为新一代「性女」，其后林钰洧又参加1真人骚节目《鬼同妳上位》中，挑战各种大胆的探灵任务。今次林钰洧揸住俗称「平安咭」的建造业安全证明书，相信是在2023年，林钰洧在《不可能任务》第2季第三轮「建筑工程实习体验」上，与徐荣、郑衍峰（Leonard）、孔德贤（Danny）与及梁允瑜（Chloe）接受一系列的建造培训课程由理论到实践，包括学习钉板、扎铁、落石屎等，最终他们合力搭建一条可供小型货车驶过，当时林钰洧的表现令人刮目相看，完全没有港姐冠军的娇气。

林钰洧传与马清扬关系密切

林钰洧在2024年亦曾传出与大生银行创办人马锦灿幼子、业余赛车手马清扬关系密切，有传频出入男方位于山顶豪宅，马清扬曾公开赞女方「好纯品」，认为目前是单身，与林钰洧来往实属正常。不过林钰洧否认恋情，强调二人只属普通朋友：「我和好多朋友都会单独食饭。（觉得马生追求你？）不觉得。（觉得被卷入他离婚风波？）我平常不会搜寻朋友的新闻，但留意到故事才留意，交朋友我不会起对方底。」爸爸林俊贤亦说：「我评估唔到介意嘅程度，如果单从数字嚟讲就一定介意，除非𠮶个人体力上面仲系好后生，仲Fit过年青人就可以另作评估。不过作为我同佢有血缘关系，希望佢可以好好处理，都系𠮶句撇除所有嘢都系最紧要佢开心快乐健康！唔好搞出大头佛，我已经提醒咗佢！」

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