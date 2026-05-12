重案解密｜改编轰动全港「张祺忠杀妻案」张国强受尽精神虐待发狂杀妻 网民直呼睇到心寒

由优酷与寰亚传媒联合出品的犯罪悬疑剧《重案解密》（Case X Decoded）昨晚（11日）播出第6集「教授杀妻案」讲述警方调查大学教授「方立仁」张国强的妻子「刘桂芝」张文慈失踪案，经深入调查后，警长「杜凯斌」苗侨伟与「严灼颖」岑丽香从女儿「何爱莲」谭旻萱得知「刘桂芝」张文慈怀疑女儿与继父有染，更用药物害女儿流产。

张国强杀妻发狂样子令看得心寒

在今晚（12日）播出的一集，「杜凯斌」垃圾站找到「方立仁」张国强弃置的大木箱，内里藏有「刘桂芝」张文慈被保鲜纸包着的尸体，在证据确凿下，「方立仁」张国强终承认无法忍受妻子长期猜疑，在情绪失控下杀死妻子，「方立仁」张国强看到藏尸的木箱后说：「终于唔使再谂听日应该点算。」不少人赞张国强受到张文慈长期的精神压逼下，发狂的样子令看得心寒。

相关阅读：重案解密丨改编香港奇案：剖腹夺婴／人肉烧腊 12集剧情率先睇 苗侨伟岑丽香主演陶大宇加盟

教授杀妻案改编「张祺忠杀妻案」

在「教授杀妻案」中，张国强饰演教授「方立仁」的杀妻过程，案件改编2018年发生在香港大学伟伦堂的「张祺忠杀妻案」，当时警方接获港大工程学院机械工程学系副教授张祺忠报案，指妻子陈慧文离家失踪，警员翻看现场闭路电视，发现其妻没有离开居住的大厦，反而疑凶曾搬运大型木箱，觉得有可疑，其后警方突击搜查张祺忠在港大的办公室，发现在一个自制木箱及行李箱内，藏有一具已发胀发臭、颈缠电线的女尸。张祺忠自辩称当时因女儿清理厕所等问题与妻子爆发骂战，遭妻子「踢落床」，准备从床底拿取拖鞋离房却摸到电线，最终用电线从后勒死妻子，张祺忠翌日买了8块白色木板制成木箱藏尸。对于张祺忠杀妻一事，他的港大同事均感到难以置信及震惊，普遍人都赞他为好好先生，平时为人非常「OK」同好Nice。案件在2020年11月于高等法院开审，控辩双方围绕被告张祺忠是否故意杀人展开辩论，辩方临床心理学家指张祺忠长期受到死者心理虐待（chronic psychological abuse），经常在亲友面前侮辱、攻击、贬低丈夫，张祺忠案发时患抑郁症，或因受激怒而杀人。不过控方则指没专家指出张祺忠案发时失控，并提出他因金钱纠纷动杀机，且犯案时冷静没失控，最终陪审团以5比2的大比数，裁定张祺忠谋杀罪成，依例判处终身监禁。张祺忠2024年上诉得直，发还重审，到了2025年11月4日，他承认误杀罪，法官判处监禁7年4个月。

张文慈懒理变丑豁出去

一向出名好戏的张国强（KK）的演出非常到位，完美驾驭教授「方立仁」反差极大的情绪，平时冷静机智，但实情怕老婆以及最后失控发狂。饰演患躁郁症妻子的张文慈，其蛮不讲理的表情和语气，抢镜程度不比张国强逊色。张文慈剧中被张国强杀死后再用保鲜纸包匀全身一幕，更是极度逼真！早前剧组在社交平台分享该幕的花絮片，已引起网民热议。镜头捕捉到张文慈在险窒息下仍坚持演出，为了呈现最佳效果，剧组进行两、三次补拍，纵使张文慈拍到筋疲力竭，仍向工作人员说「冇事」，不少网民都赞她非常专业。事后张文慈透露拍摄该场戏前有点害怕：「拍之前真系有啲惊，但一埋位唔理咁多。我好相信KK，佢好照顾我，拍咗两、三个take就得。」问到拍摄前有何准备？她笑言没有任何准备，自爆与张国强都是出尽全力真打：「冇谂过准备啲乜，因为真系豁出去。KK系好对手，我哋两个为咗演戏都好狠，为咗效果好，我哋系真打，打完真系好痛，哈哈！」张文慈笑言知道要扮演情绪失控的角色时，已懒理变丑豁出去：「我拍𠮶阵豁咗出去，都冇理个样靓唔靓，出嚟好狰狞，有粉丝同我讲话睇到后面先认到我。」她坦言只要角色有发挥，几难演、几变态的角色都会做。提到今次她的角色引起不少回响，张文慈表示很开心：「好耐冇做过咁坏嘅角色，都有一段时间冇拍剧，希望多啲人揾我，我唔介意演更变态嘅角色。」

相关阅读：重案解密丨何嘉莉肢解妓女改编自99年Hello Kitty藏尸案 回顾案情比剧情更恐怖 凶手出狱后再犯案

岑丽香靓妈变学生妹网民反应两极：