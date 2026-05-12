李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关

李家鼎（鼎爷）与大仔李泳汉和细仔李泳豪的家庭纠纷近日越爆越激烈，因沦为大仔李泳汉夫妇「人肉提款机」的李家鼎公开录音，自揭多年来被榨干7位数身家。其后李泳汉反击公开多段影片及录音，指李泳豪及太太现正软禁李家鼎，不仅对爸爸态度极其恶劣，还处心积虑要整死自己，那就没有人跟他争家产。

录音事件与大新抱Conny严佩钰有关

结果李泳豪绝地反击亲自拎出完整无删减版录音，揭开哥哥李泳汉真面目，李泳豪更坦承录音属实，只不过内容经过删剪再分段式抽出来抹黑，他又称：「因老窦不断畀钱哥哥，在屡劝不听情况发生父子争执，所以语气比较重。」李泳汉至今未有再现身，亦未有提及过手上录音的来源，李泳豪今日回复传媒，录音事件与大嫂Conny严佩钰有关。

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李家鼎误堕大新抱Conny严佩钰设局

李泳豪坦言一切源于李家鼎误堕大新抱Conny严佩钰的设局：「老窦之前用开部Android机，旧年6月佢想我哋帮佢处理电话嘅嘢，用iPhone方便啲，咁啱佢部电话烂咗，所以佢咪转用iPhone。点知老窦用唔惯苹果嘅system，用咗两个月就搞到hang机，咁啱𠮶日我同太太要开工，鼎爷又冇同我哋讲，部新手机hang机，大嫂Conny知道后就主动讲︰『老爷，我帮你整啦！』，跟住就攞咗部机走，到而家都冇攞返部机返嚟，呢个就系原因。」李家鼎曾以「人无三尺高，肚里三把刀」来形容大新抱Conny严佩钰，指她与李泳汉「一哭二闹三上吊」，利用施明作为挡箭牌，不断向他施压：「佢讲唔掂我就揾个老婆，老婆都讲唔掂我，佢就死𦧲，佢揾个老母做扶手棍。佢好古惑，硬唔得就软，一哭二闹三上吊𠮶啲。」

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Conny严佩钰婚前是半个圈内人

Conny严佩钰在2016年与李泳汉结婚并育有一子两女，Conny严佩钰婚前是半个圈内人，她曾分享江华助手的往事并贴出多张以菲林相机拍摄的《寻秦记》幕后花絮，记录了古天乐、林峰、江华、宣萱及郭羡妮等巨星在颜值巅峰时期的风采：「当时还没有数码相机，不能尽情影好多照片纪录，全部用菲林拍摄纪录下来，十分怀念出埠拍摄日子，值得回味。」在施明出殡当日，Conny严佩钰的表现成为了外界关注的焦点，尽管场面哀伤，但Conny严佩钰全程神情轻松，脸上甚至带著微笑，一度惹来外界异议。到了施明火化仪式结束后，Conny严佩钰一反常态，情绪崩溃，哭得梨花带雨，与前一天的平静模样形成强烈对比。后来再爆出Conny严佩钰在施明去世前10天，在名店CHANEL开心购物，还有网民发现Conny严佩钰曾于二手平台上变卖施明生前使用的医疗床，面对排山倒海的负面评论，Conny严佩钰已将其个人Facebook封锁，只限朋友才可看。

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