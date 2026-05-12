59岁王祖贤罕除口罩露全貌 谈家事自爆被逼入行：一度觉得自己命苦 揭当红息影真相

现年59岁，曾因电影《倩女幽魂》系列红遍亚洲的一代女神王祖贤，其玉女气质与脱俗美貌深植人心。淡出幕前后，她移居加拿大潜心修佛，生活极为低调。直至近年，王祖贤开设小红书与抖音等社交平台帐号，偶尔分享在加拿大的生活点滴，外界才得以一窥她的近况。近日她罕有公开全貌受访，谈及家庭事，引起关注。

王祖贤罕除口罩受访

以往王祖贤分享的照片大多戴著口罩，鲜有公开全貌，偶尔流出的正面照总会引发网民对其样貌变化的热烈讨论。日前母亲节，王祖贤在抖音频道发布了一段影片，罕有地以无口罩的样貌与观众见面。影片中，她与几位年轻人围坐谈心，分享了自己与母亲的往事。王祖贤坦言，自己小时候其实并不向往演艺圈，是母亲怀有「明星梦」，从小就带著她四处试镜。

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王祖贤不断试镜曾感命苦

王祖贤回忆道，小时候只要在试镜时表现得像根木头，回家路上就会被母亲一路敲头惩罚。母亲甚至为了替她报名，不惜省下一整个礼拜的菜钱。在母亲的期望与压力下，她感觉自己是为了「买她的愿望」而活，一度觉得自己命苦。

王祖贤在片中反思，正因为母亲当年那份笨拙的「望女成凤」的期望，虽在无形中成就了她，但也让她在事业高峰时感到迷茫，开始质疑人生的意义，最终选择放下一切，寻找内心的平静。这段真情流露，让外界看到了女神背后不为人知的成长故事与心路历程。

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