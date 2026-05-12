谢贤狄波拉珍贵家庭照流出  谢霆锋极鬼马星味浓  谢婷婷细仔未满1岁识做一动作超资优

移居加拿大展开新生活的谢婷婷（Jennifer）现年43岁，自从先后诞下大女Sara及细仔Brooklyn后，一直专注于家庭生活，与外籍男友Mathew一家四口乐冶融融。适逢母亲节，这位两子之母特别在社交平台大派福利，公开了多段家庭影片及珍贵旧照，借此向远在香港的母亲狄波拉送上遥距祝福。

谢婷婷分享往日珍贵家庭照

在谢婷婷曝光的旧相片中，最为网民津津乐道的莫过于一张距今约35年的全家福。相中的谢贤和拉姑正值盛年，两人打扮入时，巨星风采表露无遗。而年幼的谢霆锋与谢婷婷亦相当抢眼，哥哥穿上全套蜘蛛侠战衣大摆威风甫士，妹妹则打扮成娇俏的白雪公主，一家四口完美示范了何谓「明星家族」的气场。至于另一张相片则呈现了拉姑有别于幕前的一面，只见她戴上眼镜、衣著低调，紧紧抱著一对年幼的儿女合照，展现出洗尽铅华后的慈母本色。

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狄波拉凑孙极开心

除了怀旧照片，谢婷婷更附上了拉姑之前飞赴当地探望孙儿的欢乐时光。影片里，拉姑在商场亲自推著细孙仔Brooklyn的婴儿车，谢婷婷的外籍男友Mathew亦在旁陪同。拉姑抱著外孙时流露出满满的喜悦，笑得见牙不见眼，三代同堂的画面极之温馨，也难怪谢婷婷与大女Sara都直言十分挂念这位好婆婆。

谢婷婷向天下母亲致敬

如今已为人母的谢婷婷，趁著佳节亦有感而发。她以英文写下感性长文，向世上所有扮演著母亲角色的人致敬——不论是生母、养母、单亲妈妈、准妈妈，甚至是曾经历丧子之痛的女性，她都大赞她们无比伟大及非凡。谢婷婷最后更向拉姑深情告白，直言非常爱对方及想念对方，慨叹若然大家能住得近一点就好。

谢贤最细孙仔是「资优儿童」

值得一提的是，谢婷婷分享的另一段短片更意外曝光了细仔的惊人成长进度。片中未满一岁的Brooklyn一见到公仔遮挡著视线，随即手舞足蹈地兴奋起来，更单凭双臂发力撑起全身，成功挑战站立！超强的运动天赋与学习能力，绝对称得上是赢在起跑线的「资优儿童」，引来不少网民留言大赞BB活泼精灵。

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