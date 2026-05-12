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李蕴前夫罗章冠自封「半个母亲」连环开火 疑寸前妻只顾玩耍图洗白 曾暗示遭背叛

影视圈
更新时间：14:30 2026-05-12 HKT
发布时间：14:30 2026-05-12 HKT

前少女组合Cream成员李蕴（Renee）与金融才俊老公罗章冠（David）在2025年3月被《东周刊》独家爆婚变，其后李蕴回复《星岛头条》直认已离婚已超过2年并称家事想低调。李蕴搬回香港居住，主力做直播及登台，而一对仔女跟随爸爸在内地生活。

罗章冠字里行间火药味劲浓

在刚过去的母亲节，罗章冠在IG限时动态贴上一张抱女相，并自称为「半个母亲」狂呻这几年父兼母职的生活，字里行间火药味劲浓，有网民留言：「一个人带住两个小朋友，既是父亲亦是母亲，很不容易吖，畀多啲支持佢啦。」、「老公真系老咗好多。」、「但好少女仔 唔要小朋友。」

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罗章冠对影响自己心情的人和事说不

李蕴前夫罗章冠母亲节当日在IG限时动态贴上一张抱女相并说：「世界往往是这样，有人会说、经常说，说着说着别人就当真了，洗着洗着就洗白了，不了解的人被人为呈现出来的故事情节共情，了解的人看着既气愤又觉得可笑。当爹当妈这几年，辛苦的不是每天全方位的照顾跟付出，是看到每天玩耍的人，抄试卷考高分得意忘形，还到处炫耀理所当然，善良是天性，也可以是一种选择，看配不配跟值不值。往后对一切影响自己心情的人和事说不。#半个母亲#母亲节快乐。」李蕴的IG未见贴上与仔女庆祝母亲节的相片，只见上月底贴上与大女整芝士蛋糕的短片，后来李蕴留言：「很快就要离开舒适圈，转换环境尝试与新的人事物接触，有点恐惧又带有一点期待，路都是走出来的。以我这性格和行动力，应该很快就能适应，为我的勇气鼓掌。」

罗章冠口中所讲的洗白似乎与前妻有关

罗章冠口中所讲的洗白似乎与前妻有关，他曾在2022年的大除夕在IG贴上一张粗口手势的相片，声称自己「被欺骗、被背叛、被伤害」：「去年的今天怎么想都不会想到今年的结局，小说都没那么精彩，现实的情节比小说狗血得多，特别是近几个月更如噩梦般，被欺骗、被背叛、被伤害。」他更祈求上天：「愿老天保佑，远离烂人烂事，善恶终有报。」其后梁钊峰疑被控诉出轨，罗章冠转发相关报道并说：「不要去盲撑一个出轨者，当事情落到妳身上的时候看妳是甚么感受。我一直觉得人性最基础的部分是动物性，只不过是后天的教育教养道德责任以及社会规则，让人性少点动物性，有了很多秩序。人在任何时候都可以喜欢别人有选择性，如果不合适就结束关系再去找，而不是骑驴找马，选择出轨，最后还又当又立。」

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