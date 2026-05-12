黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖

90年代玉女歌手黎瑞恩（Vivian）在事业如日中天之际，突然与金利来集团主席曾宪梓的儿子曾智明结婚并退出娱乐圈，二人婚后育有一仔一女，本来一家四口生活美满，可惜在2014年男方传出婚外情兼在内地工作，黎瑞恩选择离婚并独力抚养子女。

黎瑞恩曾想做警察

黎瑞恩近日接受资深传媒人徐蓉蓉的YouTube频道《蓉蓉细语》的访问，对于当年豪门梦碎，黎瑞恩坦言不觉得是人生挫折：「我觉得反而系一个磨练。如果𠮶件事到咗尽头嘅时候，唔好喺𠮶度纠缠，洒脱一啲会仲好。」自认「厚多士」的黎瑞恩原来曾想过做警察：「因为由细到大嘅正义感，大个咗见到阿Sir（警察）拎住支枪『嘭嘭嘭』，如果我大个咗做警察就好喇。」

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黎瑞恩对子女给予百分百自由

黎瑞恩今年3月宣布大女曾凯栭（Sheree）在澳洲大学毕业，她曾形容自己：「好像开水喉一样眼泪涌出，心情真系非笔墨所能形容。」面对长大成人的女儿，黎瑞恩没有给予过多的人生意见，只简单嘱咐：「你嘅人生自己话事，我只想你健康同快乐就够喇。」其实黎瑞恩不单对一对仔女给予百分百自由，对于自己的人生，她同样豁达面对，多年来一直保持著那份与生俱来的正义感与乐观。以「义气」见称的黎瑞恩从小受家庭教育影响，乐于助人，甚至自嘲有时会「厚多士」多管闲事），黎瑞恩试过在游乐园见到别的家庭拍照，会主动帮忙拍摄全家福，因为她深知一张全家福对一个家庭的永恒价值：「我阿爸佢好好人，好到连我阿妈都惊佢畀人呃，我唔会觉得自己畀人呃。点解要一开始认为对方系坏人？我会谂人哋有事先会出口，有头发边个想做癞痢？我会觉得系咁样，开到口一定有佢嘅难处。」

黎瑞恩离婚后发觉做人都要有界线

不过黎瑞恩明言在离婚初期发觉做人都要有界线：「𠮶阵突然间有班人唔见咗，系好现实，我终于都明白呢个世界系咁嘅样，呢个打击系重手。不过我会喺开心𠮶边谂，我会觉得都好啊，好过喺我身边留咁多（假朋友）。」重提这段婚姻，黎瑞恩说：「我系一个恋爱脑，好钟意拍拖，又成日幻想每一个男朋友都会系我嘅老公，唔知点解都会系想结婚。我拍拖𠮶阵会话唔好太复杂，如果谂过系想结婚就拍拍拖，如果冇谂过就唔使一齐，我系会讲得清楚，不过呢个问题真系好低能。」再问有几多段深刻的拍拖经历？黎瑞恩说：「我又冇乜㖞，拍拖都是维持两、三年， 可能𠮶阵年纪细，有啲嘢包容唔到，可能我有啲洁癖，总之有啲唔好嘅嘢都会收拾好。」

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黎瑞恩患抑郁症、胰脏生肿瘤

黎瑞恩离婚初期曾有段时间因钻进牛角尖而患上抑郁症，到了2015年更发现胰脏生了两个1.5cm的肿瘤，当刻她决定不做手术并以「过一日、赚一日」心态生活，最后肿瘤离奇地消失，在这段患病期间，竟然令黎瑞恩释怀，领悟到做人最重要快乐与放得开，她说：「其实你行人生每一段路，都系你自己拣，咁你自己拣咗，后悔都冇用，你都冇得返转头，咁我唔使后悔喇，我生咗两个咁得意嘅BB，我好开心。」黎瑞恩还说：「我成日都觉得，上天系安排咗一条路畀我哋行，所以我冇后悔，就算系离咗婚，咁我咪又唱返歌，又做自己钟意做嘅事，其实都好开心。」不过黎瑞恩承认离婚是人生最低点：「我好快决定要退出呢段关系，因为我本身唔可以接受呢件事发生，唔好嘥时间喇，我哋做得几多年人？我都咁多岁，仲有几多年可以玩？唔好搞咁多嘢，唔开心咪拜拜。」