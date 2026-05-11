BLACKPINK成员Jisoo亲兄涉性侵案 D社介入试图厘清真相 金正勋否认强迫：怀疑女方设局「捉黄脚鸡」。

BLACKPINK成员Jisoo亲兄金正勋涉嫌性侵女直播主的风波扰攘多日，韩国著名爆料媒体《Dispatch》（简称D社）终于出手，对双方进行访问，试图𨤸清事件直相，却发现双方说法互相矛盾。女方坚称非自愿遭对方强暴，男方却自称未有任何强逼性行为，怀疑对方密谋「捉黄脚鸡」。

金正勋送出价值1.87万港元星气球换取约会

据D社报道，金正勋（报道中称他为「A某」）透过直播平台「SOOP」对女直播主（简称B女）送出35,000个星气球，价值约350万韩圜（约18,700港元），以换取双方进行餐饮约会，于是二人相约于4月15日晚上在清潭洞一间居酒屋聚餐。餐后转往金正勋住所继续饮酒，B女称当时对方表现绅士，才放心随对方回家。

金正勋指女方主动入房上床

二人回到金之住所后，双方说法开始有落差。金正勋称是女方主动从沙发起身走进睡房并坐上床，他自然认为对方在释出「同意」的讯息。但B女却坚称是金正勋服用安眠药后表示疲倦，她为让对方休息，才拉着他入房：「我只是想让他快点睡着后离开。」

金正勋透露过程自然

到性行为部分，金正勋强调过程自然，自己亦一直向女方表示随时可停止。但B女却指金正勋强行把她压在床上，并扯下她的下身衣服。她反抗时他更全身压着她，企图强奸。随后她以要冲凉为借口逃到浴室，并传短讯向经理人求救：「救救我，我好像要被强奸了」，最终由经理人报警将她救出。而金正勋则辩称若B女不同意，根本不会主动入他的睡房，期间更不会自动要求去冲凉，肯定会留下双方有亲密接触的证据。他更表示家中有两个浴室，在他冲凉时，她完全可以自行回家。金正勋指出B女知道其身份，又一直表现友善，不明白怎会反指他强暴，怀疑对方早已存心设局陷害；B女则声称是事后搜寻照片才确认男方身份。如今二人各说各话，金正勋亦计划反控B女诬告。

