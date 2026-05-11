《爱．回家》又少一人？ 「朱展」陈嘉辉疑离巢TVB 土木工程师转行当艺人娶港姐梁小冰

62岁的陈嘉辉，近日疑悄悄约满离巢TVB，有眼利的网民发现，其名字与照片已从TVB官网的艺人名单中遭到除名，消息一出令不少观众感到惋惜。陈嘉辉近年最「入屋」的角色，绝对是在处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演朱凌凌的大律师父亲「朱展」。剧中的他展现出外表古板但内心极度疼爱儿子的严父形象，经常引发连场笑料，深受剧迷喜爱。如今他疑似正式离巢，剧组暂时未有交代「朱展」一角的去向，令观众十分关注。事实上，陈嘉辉近年参演过不少备受讨论的剧集，如《异空感应》、《金宵大厦》、《美丽战场》等，凭借精湛的演技再次走入观众眼球，获网民大赞老戏骨实力逼人。

陈嘉辉放弃做政府工初出道即获力捧

回顾陈嘉辉的演艺生涯，他并非一开始就立志投身娱乐圈，入行前，陈嘉辉曾是一名土木工程师，更在政府土木工程署任职工程监督，前途一片光明。直到23岁那年，外型俊朗、青靓白净的他，因为一次偶然机会接拍广告，才正式踏入演艺圈，由土木工程师转职做艺人。陈嘉辉于1986年正式加入TVB，初期获安排在儿童节目《430穿梭机》担任主持，由于外貌出众，他很快便受到公司极力捧红，成为当年的当红小生。加入TVB短短两年，年仅25岁的他，已获派演处境剧《都市方程式》，与当时23岁的郭富城一同担正做男主角。其后，他更在剧集《我系黄飞鸿》及《螳螂小子》等作品中担任重要角色，星途一帆风顺。

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陈嘉辉为养家回巢甘做绿叶

陈嘉辉于1996年毅然决定离开TVB，之后辗转到台湾、内地等多个地方发展，开拓更广阔的市场。在众多海外作品中，最为人津津乐道的莫过于在2000年拍摄的经典剧集《新梁山伯祝英台》，剧中他饰演大反派马文才。及至2014年，陈嘉辉为了让家人有更稳定的生活，决定重返娘家TVB。虽然因为年纪渐长，回巢初期一直未获派太多有充份发挥的角色机会，经常被安排饰演一些专业人士，包括在《是咁的，法官阁下》中饰演法官，而《爱．家之开心速递》中演出大律师「朱展」一角。

陈嘉辉娶港姐梁小冰二人恩爱26年

陈嘉辉与老婆，1990年的港姐季军梁小冰，二人在《新梁山伯祝英台》、《逆天奇案2》中，便夫妻档演出，二人于拍摄剧集《兄兄我我》时挞著，至2000年正式拉埋天窗，婚后育有一子，结婚26年一直甚为恩爱。如今陈嘉辉疑似离巢，会否像其他艺人般北上发展，引起网上热烈讨论。

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