杨思琦因前男友李泳豪家变风波翻身有望 与吴帅旧情再掀争议继续被轰拜金？ 网民：一单还一单

前港姐冠军杨思琦自从2011年单方面宣布与李泳豪分手后，事件引起李家上下的不满，李泳汉代弟出头狂数杨思琦，令她背负「拜金」、「无情」等骂名多年。虽然当年杨思琦曾表示分手的真正导火线与李泳豪家人有关，可惜依然未完全「翻身」。事隔15年，因李泳汉和李泳豪爆出家事纠纷，不少人觉得杨思琦终于获得平反，但仍有一部份网民认为她不值「翻身」机会，更重提她与前跳水运动员吴帅的旧情。

杨思琦「被平反」再引争议

杨思琦昨日（11日）现身解画，她表示没刻意去想：「时间都过咗去至少15年，要向前看，大家都正面去看，不要再想以前，希望大家给他们空间，我不方便也不适合评论太多。」可惜事件再度引发争议，有网民直言：「李家冇个好人唔代表杨思琦系好人，杨思琦都系一个贪钱的贱人，一单还一单。」杨思琦接连两段失败的恋情，男方都非富有人家，却仍被认为是「拜金」，该网民言论引起其他网民不满。

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杨思琦与吴帅旧情再掀热议

杨思琦昨日与妈妈和儿子一同出席活动，对于与李泳豪昔日的一段情，杨思琦坦言这件事已经过了很久，分开后亦没有联络，目前要努力做好工作，只要家人开心就OK。不过事件再被讨论，有网民直言觉得不应混为一谈：「乜嘢杨思琦道歉区？咪X黐啦，李家冇个好人唔代表杨思琦系好人，杨思琦宣布与李泳豪分手不久就诞下第二个男人富二代吴帅的女儿，仲嫌吴帅冇钱嫌分手，杨思琦与吴帅的丑闻确实与李家无关，唔好系度二元对立李家衰人就趁机帮杨思琦洗白，杨思琦都系一个贪钱的贱人。一单还一单。」接着有人说：「好多香港人系咁，只要B衰过A，A就会变好人，C又衰过B，B又会变好人。」、「好憎帮杨思琦洗白扮可怜。」、「明明佢自己背叛豪仔，一脚踏两船仲有埋关系， 啲人咁容易接受被背叛吗？」、「成班人唔知做乜帮杨思琦洗地，佢有今日完全系自己攞嚟。」、「香港人集体反智嘅场面屡见不鲜，大量平反帖子都睇到我自我怀疑，不过杨思琦总算冇出嚟认屎认屁，落井下石算系咁。」

李泳汉曾力数杨思琦抹黑李家

杨思琦曾声泪俱下指李泳豪一家早于两、三个月前已得悉他们分手一事，事件触动了李氏父子的神经，鼎爷非常劳气并表示如果自己一早知就「仆街死」，哥哥李泳汉爆SEED力数杨思琦以三流手法扬家丑、扒粪的招式，抹黑李家，家中有这女人唯有慨叹是家门不幸，他曾大爆杨思琦当李泳豪犹如「阿四」，试过食安格斯牛扒时，冲入房大骂李泳豪：「连面包同菜都冇，点养得起我？」翌日又跟家佣说未来奶奶施明摆明靠害，明知她生暗疮安排她吃牛扒。李泳汉更称杨思琦在凌晨时分于厨房食火龙果时，见施明即发晦气叫对方「食屎」外，又会把生果全收在衣柜免被施明取来吃，甚至要求婚宴摆100围酒席，杨思琦曾指李泳豪跟施明、李泳汉关系恶劣：「平时佢阿哥对细佬都唔瞅唔睬，我真系唔明白而家佢哋点解可以咁团结，但我会戥佢开心，希望可以维持到永远。」曾网民称「系时候还返杨思琦一个清白」，有人说：「杨思琦当年应该受呢个黐线佬唔少气！」、「当年个个讲到李家系受害者，围插杨思琦。」、「完全唔觉得杨思琦离开细佬系错既决定，佢系处理得差咁解，一早已经感觉到呢家人癫癫地。」、「可能系阿哥搅散佢两个。」、「杨思琦无嫁去呢个家庭，好似反而执返身彩。」

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